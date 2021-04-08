【IPO追踪】携程(09961-HK)今招股筹逾百亿 百度(09888-HK)将承诺90日的禁售期-港股-金融界

【财华社讯】�地网上旅行服务平台携程(09961-HK)于今日起至13日(下周二)公开招股，成为年�第四�回流的 中概股 。携程计划发售3163.56万股 新股 ，最多集资105.35亿元，其中公开发售部份221.45万股，占7%；国际配售2942.11万股，占93%。携程最高发售价为每股333元，每手50股入场费16817.78元。中金、高盛及摩根大通为联席保荐人。19日正式挂牌上市 该股将于4月16日公布分配结果，携程设有三档回拨机制，若公开发售最终超额认购10倍或以上但少于40倍、40倍或以上但少于60倍、60倍或以上，则公开发售股份总数将分�增至348万股、442.9万股、885.8万股，分�占11%、14%和28%。同时又设有15%超额配售权。 截至2021年2月底止，百度(09888-HK)为第一大股东，拥有11.5%股权，将承诺90日的禁售期；创办人梁建章、 沈南鹏 等多位董事及管理层合共持有股权约6.7%；腾讯(00700-HK)大股东Naspers持股约5.5%。 该公司预计，经扣除其于全球发售中应支付的预计承销费用及预计发售费用后，假设香港发售价及国际发售价为每股发…