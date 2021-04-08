全国“互联网+旅游”发展论坛在郑州举办

4月7日，全国“互联网+旅游”发展论坛暨2021河南智慧旅游大会在河南省郑州市举办。文化和旅游部党组成员、副部长杜江，河南省副省长何金平出席活动并致辞。 4月7日，全国“互联网+旅游”发展论坛暨2021河南智慧旅游大会在河南省郑州市举办。文化和旅游部党组成员、副部长杜江，河南省副省长何金平出席活动并致辞。 杜江指出，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，“互联网+”加速与产业融合，不断催生新产业新模式新业态，正在成为推动旅游业转型升级、高质量发展的重要驱动力，旅游业数字化转型发展趋势正在加速。为深入贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出的“深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验”要求，推动文化和旅游部、国家发展改革委等十部门联合印发的《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》落实落地，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展，需要准确把握“互联网+旅游”发展方向，主动融入新型智慧城市和数字乡村建设，打通数据孤岛；以提升便利度和改善服务体验为导向，引导旅游公共服务模式创新，为老年人等特殊群体…