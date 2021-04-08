酒店“长假病”，为何经济型客房是重灾区？-虎嗅网

本文来自微信公众号：“空间秘探”（ID：MESPACE007），作者：李荇 ，原文标题：《经济型客房卖到1000元，酒店的“长假病”还治得好吗？！》，头图来自：视觉中国 经文旅部数据中心测算，清明节假期，全国旅游出游1.02亿人次，恢复至疫前同期的94.5%。文旅相关产业也顺应市场大流而复苏，其中酒店恢复迹象尤为明显。飞猪旅行3月中旬发布的数据显示，清明期间全国酒店预订量两周内一度增长超过140%，卖方市场悄然形成中。 正是在这样供需不平衡的节假日时期，一些酒店出现了客房价格翻番甚至涨价10倍的情况，引发舆论批评。回顾往年，这种局面出现的次数不在少数。那么，为什么酒店一到节假日，就会陷入“病态”，成为攻击和批评的对象？如何才能打破这种不利局面？本文浅做探讨。 从扬州到泰山，没有一个地方躲得过涨价 “清明节扬州市区随便一家普通酒店都要500+，比上海都贵了啊”、“最近扬州的酒店住宿价格就贵的离谱”、“扬州在清明成了新一代网红地，700的酒店要卖1700”……在社交媒体上，扬州的酒店价格在清明期间，成了热议的一个焦点。 消费端的感知是精准的，因为在这个假期，扬州的酒店着实火爆。在扬州萃园城…