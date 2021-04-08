携程今起公开招股 预期4月19日正式登陆港交所携程Booking港交所_新浪科技_新浪网

原标题：携程今起公开招股，预期4月19日正式登陆港交所，每股发行价不超过333港元 编辑／Arti 1999年，携程在中国互联网创业浪潮中创立，2003年底在 纳斯达克 上市。 至4月7日收盘，携程美股报38.81美元，总市值达233.28亿美元。 在疫情冲击下，2020年携程实现总交易额（GMV）3950亿元，全年净营业收入183亿元人民币。 据易观报告统计，以GMV为口径统计，携程过去10年内一直是中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球交易额最大的在线旅行平台。 对比另外两家国际OTA巨头的业绩表现与市值： Booking集团2020年实现营收68亿美元（约合人民币444.5亿元），同比下降55%；全年总预订额为354亿美元（约合人民币2314亿元），同比下降63%；净利润5900万美元（约合人民币3.86亿元），同比下降99%。 至截稿时，Booking集团在纳斯达克股价为2422美元（约合人民币15833元），市值达992亿美元（约合人民币6484.7亿元），是携程的4倍。疫情后，Booking的股价逐步上升，并已经超过疫情前的股价。 Expedia2020年…