捷途X70 PLUS诸葛版正式亮相，“旅行+”权益持续升级

u003cp>剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开，捷途第三届“旅行+”生态圈体验活动在充满三国文化元素的剑阁县正式拉开帷幕。如很多同行媒体老师一样，笔者也对此次活动选址充满疑惑。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/CDEBFC89560C164B417618044625F43A03902A22_size79_w800_h535.jpeg" />u003c/p>u003cp>蜀道之难，难于上青天，就连见过大世面的诗仙李白也会感叹剑阁地势之艰险，那捷途为什么要选这么一个奇险之地呢？后来笔者出了机场看到捷途X70PLUS诸葛版接机车时，瞬间了然。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/F53FD211D100AEFDB5C969E90038A85D8885073E_size58_w800_h448.jpeg" />u003c/p>u003cp>首先，此次试驾车型正是捷途即将推出的最新版本——捷…