聚焦肿瘤免疫 立足全球创新 天境生物首届研发日圆满落幕

中国上海和美国盖瑟斯堡2021年4月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家从临床阶段正迈向商业化的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。4月7日，天境生物2021年研发日活动在上海成功举办。本次会议聚焦天境生物的创新实力和未来发展规划，从肿瘤治疗领域的前沿研究、管线研发进展、商业化策略、产学研互动等角度切入，向200余位莅临现场、以及近两万名线上观看的投资人、分析师和行业伙伴展示了公司在生物制药领域的创新实力和价值转化能力。

上海自贸试验区管委会张江管理局副局长付军，苏州工业园区党工委委员、管委会副主任倪乾，清华大学免疫学研究所所长、中国科学院院士董晨院士，哈尔滨血液病肿瘤研究所所长、中国临床肿瘤学会监事会监事长马军教授，北京大学肿瘤医院副院长、北京市肿瘤防治研究所副所长沈琳教授等嘉宾出席会议。

此次活动中，天境生物还与苏州康林肿瘤科技创新研究院签署了战略合作协议。该研究院由沈琳教授牵头，天境生物是首家与研究院达成战略合作的企业。双方将围绕肿瘤学创新性研究需求，结合研究院的临床资源及丰富经验和天境生物在创新药研发中的优势，共同搭建优质的研究资源与平台，开展抗肿瘤新药的临床前疗效、可能获益群体、耐药机制等研究，为抗肿瘤新药的临床研究提供支持，引领中国肿瘤临床和转化医学研究的快速持续发展。

天境生物创始人、董事长臧敬五博士表示：“回顾天境生物过去四年多的发展，公司已完成了从早期研发到临床阶段的转变。站在‘十四五’开局之年，我们将继续立足本土创新，坚持自主研发与授权引进并行的双轮驱动策略，在保持高速增长的基础上，有条不紊地向综合性全球生物制药公司迈进，以期早日实现‘持续开发创新生物药，真正改变患者生活’的使命。”

携手多位行业专家，共话中国创新药未来发展

创新药研发耗资巨大且周期漫长。随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，本土创新力量正在迅速崛起。同时，在“十四五”规划和2035年远景目标的指引下，中国生物医药行业将逐步形成产学研用深度融合的技术创新体系，构建以创新驱动的发展新格局。

董晨院士同参会者分享了当前肿瘤免疫治疗的新机遇与新挑战，并肯定了天境生物在靶点选择和分子筛选上所做出的努力：“近年来，中国医药创新产业蓬勃发展，与全球创新产业链不断融合。但在自主研发的过程中，仍存在靶点集聚、同质化创新等现象。天境生物凭借在靶标选择和免疫学方面的丰富研发经验，为创新生物药的研发提供了新的思路。”

马军教授则从临床研究者角度对天境生物提出了新的期待，“天境生物与艾伯维的合作成为了中国药企向跨国公司对外授权合作、中国创新走向世界的经典案例。希望天境生物能够进一步增强产学研互动，加速CD47抗体等创新产品的临床研发进度，以期早日为血液肿瘤患者提供用得了、用得起、用得好的创新生物药。”

对于创新驱动的发展新格局，沈琳教授表示：“随着国家创新体系的不断优化，以天境生物为代表的本土生物制药企业正借助自身优势和政策利好，掀起全新的价值创造风暴。中国本土公司的获批创新药占比屡创新高，已成为全球医药创新生态中的重要组成部分。”

立足本土创新，迈向企业发展新阶段

会议期间，天境生物创始人、董事长臧敬五博士、天境生物首席执行官申华琼博士和天境生物首席商务官朱益飞先生对公司成立至今的运营情况进行了详细汇报，并着重介绍了公司近期的临床进展、商业化进程与财务业绩。

截至目前，天境生物的管线中既包含高度差异化的单克隆抗体，又有具备创新结构设计的双特异性抗体。未来，天境生物将继续巩固公司的创新优势，通过一系列创新技术平台的合作，包括公司近期与比利时Complix公司及上海亲合力生物达成的战略合作协议，聚焦“超级抗体”的研发，以特有的革命性的技术来构建新一代肿瘤免疫创新管线。

在商业化布局方面，天境生物正通过打造丰富的管线组合，建立其在血液肿瘤领域的领导地位，同时逐步建立一支涵盖市场准入、市场营销、供应链和销售，拥有多元化背景和丰富经验的商业化团队。此外，公司已动工建设杭州生产基地，为保证未来临床供药和符合全球GMP标准的商业化生产夯实基础。

未来，天境生物也将通过持续的对外授权合作，来创造稳定增长的现金流。随着菲泽妥单抗等即将达到注册临床试验终点的产品陆续申请上市，授权合作所产生的现金流可与上市产品销售收入叠加，从而进一步增加公司的盈利能力。

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问http://ir.i-mabbiopharma.com并关注天境生物领英、推特及微信官方账号。

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