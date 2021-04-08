以科技助力“互联网+旅游”，携手行业共创美好生活

4月7日,以“智慧旅游美好生活”为主题,由文化和旅游部资源开发司、河南省文化和旅游厅、郑州市人民政府主办的全国“互联网+旅游”发展论坛暨2021河南智慧旅游大会在郑州举行。美团携门票预约服务、会员旗舰店、景评、文旅大脑等多个智慧旅游产品和服务亮相大会,与文旅同行共话智慧旅游建设的新思考。 会上,美团S-team成员、副总裁郭庆在发言中说道,旅游行业发展面临线上化加速的新现象、消费者有新需求、景区发展有新手段的“三新”局面,美团将积极发挥企业创新主体作用,助力景区智慧化改革、为消费者提供多元化的消费体验,与政府、行业携手共建“互联网+旅游”的美好生活愿景。 新冠肺炎疫情的发生,深刻地改变了人们的生活方式,加速了旅游业在线化、数字化转型发展的趋势,也改变了旅游业的发展格局。其中,包括电影、教育、住宿、门票等各个行业的线上化率水平得到快速提升。同时,消费者对于行程安全性、出行确定性、游览舒适性和一站式多品类旅游消费产生新的需求。 基于此,景区发展有了新的手段——通过互联网连接消费者,一方面可以通过“互联网+”,尤其是互联网营销,让更多游客了解景区,吸引全国各地的游客前来游玩;另一方面可以通过…