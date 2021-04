来年，智能旅游市场将与预订持股，TripAdvisor，Expedia，HomeAway，Kayak，QUIR，Ctrip，Orbitz，MakeMyTrip，TravelZoo，Saber Corporation等主要参与者达到新的高度

Booking Holdings,TripAdvisor,Expedia,HomeAway,Kayak,QUIR,Ctrip,Orbitz,MakeMyTrip,TravelZoo,Saber Corporation 该报告提供了有效的业务前景,其中包括来自各个顶级行业专家,企业主和政策制定者的不同案例研究,以使读者对业务方法学有清晰的认识。 SWOT和Porter的“五个”模型已被用来根据企业面前的优势,挑战和全球机遇来分析智能旅游市场。 根据其竞争格局分析了全球智能旅游市场。 为此,该报告根据其当前的公司资料,毛利率,销售价格,销售收入,销售量,产品规格以及图片以及最新的联系信息,汇总了市场中每个主要参与者的数据。 报告结论总结了全球市场在各个细分市场中投资可行性的总体范围,并通过描述性段落概述了在不久的将来可能在全球智能旅游市场中取得成功的新项目的可行性。 。 在此报告上获得高达20%的折扣@ 报告中回答的关键问题包括: What will be the market size and the growth