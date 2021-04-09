全国“互联网+旅游”发展论坛取得圆满成功

4月7日，全国“互联网+旅游”发展论坛暨2021河南智慧旅游大会在河南省郑州市举办。此次活动以“智慧旅游美好生活”为主题，河南省文化和旅游厅、阿里云、华为、腾讯、百度、美团、字节跳动、中智游集团等多家单位从多个角度，分享了智慧旅游实践经验，对“互联网+旅游”发展的现状、趋势和挑战进行了深入分析。来自国家相关部委代表，各省（区、市）文化和旅游、发展改革行政部门业务负责同志，以及行业协会和相关企业代表共200余人参加活动。 文化和旅游部党组成员、副部长杜江指出，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，“互联网+”加速与产业融合，不断催生新产业新模式新业态，正在成为推动旅游业转型升级、高质量发展的重要驱动力，旅游业数字化转型发展趋势正在加速。需要准确把握“互联网+旅游”发展方向，主动融入新型智慧城市和数字乡村建设，打通数据孤岛；以提升便利度和改善服务体验为导向，引导旅游公共服务模式创新，为老年人等特殊群体开发专门的应用程序和界面；加快推进线上线下融合发展，让文化和旅游资源借助数字技术“活起来”，推动旅游消费提质升级。同时要积极发挥企业创新主体作用，推动企业成为旅游业数字化转型升级和深化“互联网…