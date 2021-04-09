这里的旅游饭越吃越“香”

4月初，海拔3900多米的然乌湖边，游客如织。位于西藏昌都市八宿县的然乌镇，是国内热门自驾线路川藏线的重要一站。然乌湖、来古冰川等顶级旅游资源就位于然乌镇。然而，由于海拔高、基础设施薄弱，然乌镇的旅游发展并不容易。 “那时候旅游饭不好吃啊。”在这里做了十余年生意的四川人刘科颇有感慨。得益于2016年启动的特色小城镇建设项目，然乌镇水电路讯等基础设施完全变了样，还修建了污水处理厂、垃圾填埋场等，更多游客愿意在这里停留了。“现在的旅游饭是越来越‘香’！”刘科说。 抓住特色小城镇建设契机，然乌镇累计投资约3.6亿元发展旅游。其中，政府投资仅三分之一，更多的是群众积极参与旅游撬动的社会资本和政府招商引资。“在政府引导下，群众发展旅游的积极性很高。有能力的群众自建适合旅游的住房。自建有困难的，政府在充分了解群众意愿的基础上通过引入企业合资修建、以修抵租的方式帮助修房。完工后，群众可以收租、分红。”然乌镇党委副书记吴启萌说，每户每年收租或分红8万元至50万元不等，然乌镇去年人均纯收入达到了1.6万元。 在318国道边，美丽的然乌湖畔，咖啡厅、酒吧、观景房、星空房、帐篷及房车营地、观景台等设施一应俱…