区块链独角兽企业诞生 趣链科技完成数亿元C轮融资

杭州2021年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，杭州趣链科技有限公司宣布完成数亿元C轮融资，正式迈入独角兽企业行列。本轮融资由知名基金易方达资本领投、龚虹嘉带领的银宏基金跟投。



趣链科技完成数亿元C轮融资 区块链独角兽企业诞生

趣链科技成立于2016年7月，是国际领先的区块链技术及解决方案供应商，致力于构建新型基础设施，赋能社会数字化发展。公司专注于国产自主可控联盟链研发，在企业规模、技术实力、合作案例、资产规模、社会效应等方面遥遥领先。

趣链科技核心产品为趣链区块链平台，链原生数据协作平台BitXMesh，区块链开源跨链技术平台BitXHub，及企业级服务BaaS平台 BlocFace、一站式区块链开放服务BaaS平台飞洛，均为国产自主可控，满足企业级应用在性能、权限、安全、隐私、可靠性、可扩展性与运维等多方面的商用需求。其中，趣链区块链底层平台是国内首批通过工信部标准院与信通院区块链标准测试，并符合国家战略安全规划的区块链核心技术平台，并在多个权威机构的区块链功能、性能测试中均名列第一。截至2021年4月，趣链科技已申请专利近500项，软著70余项，参与制定国际标准及国家标准达百项。

作为行业内落地场景最为丰富的区块链企业之一，趣链科技的产品已广泛应用于金融、民生、政务、司法、能源、制造等关键领域。公司服务于住建部、审计署、工信部、国家市监局、中国人民银行、四大行总行、沪深交易所、主流股份制商业银行、国家电网以及地方政府等上百家组织或机构，支撑业务规模达数千亿人民币。同时，公司致力构建行业生态，已与各行业头部企业成立合资公司，布局区块链+金融、物联网、医疗、智慧政务、智慧城市等领域。

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