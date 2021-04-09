意大利热那亚2021年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 意大利正在致力于开发聚变能的未来，目标是通过与太阳和星星内部反应相同的工艺生产可再生和安全能源：名为DTT（Divertor Tokama Test）的机器正在意大利弗拉斯加蒂的欧洲核能机构（ENEA）中心建造，ASG Superconductors将为其制造由18个超导环形线圈构成的磁芯。

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这18个超导TF线圈的尺寸超过6米，每个重达16吨。得益于精心选择的材料、创新生产工艺、计算机化机械和磁性质量测量、高科技热反应导体处理和焊接工艺以获得极其严格的几何公差，这18个线圈将由ASG La Spezia工厂在48个月内完成制造。

这18个能够抑制和稳定等离子的马克西磁体订单总价值为3300万欧元，在进行了一次国际招标之后交由ASG Superconductors完成。

在将聚变能变成可靠和持久的清洁能源方面，意大利的DTT基础设施将成为极其重要的科学和工业研究点。

DTT机器通过转换聚变反应释放出来的热量来产生能源：其中的关键是要将氘气和氚气压缩到离子态，这需要达到并保持2亿摄氏度的高温，相当于太阳内部温度的10倍。

DTT将成为首个基于聚变能的发电厂，和法国的ITER以及日本的JT-60SA同为最重要的示范前身。

过去40年来，ASG为大部分重要的聚变能项目开发和制造了超导磁体。此外，公司还参与了一些主要项目，例如规模最大的国际聚变合作项目ITER（国际热核聚变实验堆）。在聚变能源组织（Fusion for Energy）的协调下，ASG已参与环形线圈和极向线圈的生产。

ASG还与英国原子能管理局（UKAEA）进行聚变主题的合作。ASG的业务不仅限于磁体制造，还包括从设计到安装的整个供应链中关于材料特性、力学、低温学、工业工程和项目管理的研究和咨询。

得益于开发出新的超导电缆和系统，ASG在这些特定项目中获得的专门知识将为日常生活中的真正创新作出贡献。这些创新对于高能耗的工业流程以及智能电网和未来电网领域具有实实在在的革命性意义。

相关链接 :

https://www.asgsuperconductors.com/

聚变能：ASG将为ENEA的DTT制造磁芯 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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