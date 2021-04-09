上海2021年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 铁姆肯公司（美国纽约证券交易所代码：TKR；www.timken.com.cn）今日宣布，2021“Timken益践未来”STEM教育公益项目正式启动。此项目由铁姆肯公司发起，主要面向中国儿童和青少年，为其提供科学、技术、工程、数学（Science、Technology、Engineering、Mathematics，简称STEM）为代表的科技领域课程培训和课外活动，以提升科学素养，培养独立科创和动手能力。

“铁姆肯公司关注青少年科创人才的培养。通过捐赠、合作和志愿者服务，我们助力中国青少年获取更公平、更优质的STEM教育资源，激发青少年探索和发现的兴趣。”铁姆肯公司中国区总裁郁澜表示，“作为合格的全球企业公民，铁姆肯公司致力于通过多元化的公益实践不断深入践行企业社会责任。”

2021“Timken益践未来”STEM教育公益行动通过上海联劝公益基金会定向捐赠近50万元人民币，并与专业的第三方机构合作，预计为近800名国内儿童和青少年创造近距离感受科学魅力和科创趣味的良好环境。在此期间，铁姆肯公司员工志愿者也将参与其中，以多种形式丰富青少年STEM教育体验，助力中国STEM教育普及。

目前，“Timken益践未来”STEM儿童科普项目和“Timken益践未来”STEM青少年科普项目均已顺利开课，惠及上海市三所教育机构，为近百名儿童和青少年提供探索前沿科技的机会。

“Timken益践未来”STEM儿童科普项目主要面向上海市9-12岁的流动儿童，已于3月13日在上海虹口区太阳花社区儿童服务中心正式开课。该项目将在半年时间内为20余名儿童开展科普讲座、科学课程和参观等趣味活动，激发他们对科学创新的好奇心和求知欲。



“Timken益践未来”STEM儿童科普课堂 — 上海虹口太阳花社区儿童服务中心

“Timken益践未来”STEM青少年科普项目主要面向12-18岁的中学生，今年计划在上海市澧溪中学和上海市大众工业学校开展活动。两所学校分别于3月19日和4月9日正式开课。通过兼具互动性与体验性的科学课堂和项目实践，铁姆肯公司将帮助两所学校共60名学生培养科创精神、开发科创潜能。



“Timken益践未来”STEM青少年科普课堂 — 上海市澧溪中学

此外，“Timken益践未来”项目还将于今年暑期奔赴湖南省，携手多所县市高中开展为期两周的科技夏令营。通过别样生动的科创课程体验，该活动将引导700余名县镇高中生进行科技探索，在高中课堂之外启迪他们的思维创造力，开拓更加广阔的发展空间。

自1992年进入中国市场以来，铁姆肯公司致力于在教育普及等方面承担更多企业公民责任。近年来，铁姆肯公司更加关注下一代创新人才的培育，鼓励并支持年轻学子，尤其是流动儿童和欠发达地区的青少年的学业和职业梦想。未来，铁姆肯公司将继续联合各界合作伙伴，积极践行企业社会责任，帮助拓展更多公平优质的教育资源，用创新和领导力推动所在社区和世界向前发展。

关于铁姆肯公司

铁姆肯公司(NYSE: TKR; www.timken.com)研发并营销高品质轴承和动力传动产品，并不断扩展产品线。凭借超过一个世纪的创新和知识积累，我们持续提升全球机械设备的可靠性和效率，推动世界进步。铁姆肯公司2020年销售额达35亿美元，在全球42个国家和地区拥有超过17000名员工。铁姆肯公司荣获《新闻周刊》评选的美国最负责任公司、道德村协会评选的全球最具商业道德企业以及《福布斯》评选的美国最佳雇主等称号。

铁姆肯公司大中华区总部设在上海，为能源、航空、铁路、汽车、冶金、采矿、水泥和机床等众多工业行业提供轴承和动力传动产品。在大中华区，公司拥有员工超过3600名，在13个主要城市设有各级办事机构，并建立了5家轴承制造基地和3家动力传动产品制造基地，以及1家工业服务中心和多个物流、工程技术中心。铁姆肯公司致力于创造价值，并积极投身所在社区的建设及其可持续发展，以塑造更美好的世界。

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铁姆肯公司启动“益践未来”公益项目，践行企业社会责任 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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