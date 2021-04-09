促进优质高价农作物生产，2021拜耳提质增效解决方案论坛隆重举行

江苏泰州2021年4月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月9日，“2021拜耳提质增效解决方案论坛”在江苏泰州隆重举办。在“十四五”开局之年，“2021年中央一号文件”提出，要实现粮食和重要农产品供应保障更加有力，农业质量效益和竞争力明显提升。在这一背景下，农业提质增效的重要性不言而喻。

本次活动中，拜耳作物科学与全国农技中心、山西农业大学、中国水稻研究所、广西农科院甘蔗研究所等权威机构的专家们齐聚一堂，会同江苏、安徽、浙江、上海、广东等地的植保系统工作者，为水稻、玉米、荔枝、甘蔗、柑橘等大田和经作作物的进一步提质增效献计献策。论坛正式启动了2021年国腾®研究院、优质拿敌稳®、拜耳更多水稻三大项目，为农作物提质增效注入了蓬勃新动力。

江苏省植物保护植物检疫站站长田子华发言指出，当前进入“十四五”开局之年，江苏省的植保工作正在围绕稳产保供和减量增效等方向大力展开。来自拜耳等企业的产品，为农药的减量增效提供了可能。田站长指出，构建病虫害防治体系需要集合政府行政管理部门、植保系统、农资企业、农业生产经营者等各个方面的力量，共同为稳产保供和减量增效作出贡献。

增效：应对鳞翅目虫害，国腾试验防效显著

近年来，鳞翅目害虫对农业生产的为害日益严重。更好地推进“良药”与“良法”的配套，深入推行本地化专业服务，将更高效地解决提质增效必须应对的虫害难题。在这方面，拜耳依托包括2020年12月正式登陆中国市场的新一代双酰胺类专利高效杀虫剂国腾（在中国已获得甘蓝作物登记）在内的创新产品，持续通过政企合作，深入探索本地化的解决方案。

在会议现场的国腾研究院启动会上，全国农业技术推广中心药械处副处长张帅分享了2020年植保系统拜耳国腾探索性试验的阶段性成果，数据对比显示，拜耳国腾拥有杀虫活性高、速效性好、持效期长、内吸活性强以及作物安全这五大优势。

拜耳市场开发经理徐浩智回顾了拜耳国腾的产品特性和2021年国腾研究院试验规划。国腾研究院于2020年由全国农技中心牵头、拜耳提供技术和项目资源支持，共同探究不同作物鳞翅目害虫的本地防治方案图。

提质：拿敌稳多管齐下，有力助农提质增收

在杀菌剂领域有这样一句话：“不是所有的肟菌酯、戊唑醇复配药剂都叫拿敌稳。”在农药“后专利”时代，为了帮助种植户在生产过程中收获优质的农作物，拜耳将秉持对产品生产的高标准管理，以及充分满足用户需求的解决方案的初心，助农增收。

拜耳园艺市场开发经理李慧介绍了拿敌稳杀菌剂在不同作物的田间表现。拜耳拿敌稳共登记了大田和经作13种作物的24种病害。拿敌稳已经成为了水稻，小麦，柑橘，香蕉等作物农户心中的不二选择。高效防病之外，拿敌稳还能够从促进钙和氮素的吸收、抗早衰、降低呼吸作用等层面进一步改善作物品质，降低外界环境影响。

在优质拿敌稳启动会上，山西农业大学张贵森教授首次分享了目前市场上肟菌酯戊唑醇原药和制剂的差异化表现；中国水稻研究所病理研究室主任黄世文研究员，也就近年来严重影响水稻品质并成上升趋势的水稻穗腐病的发生和防治进行了重点培训。

”拜耳更多水稻”走遍南北，本地化方案不辍实践

水稻作为保障我国粮食安全的重要主粮作物，不仅需要在病害管理环节提高重视，更需要采用全程、全面的解决方案，进一步改善提质增效的效果。在拜耳更多水稻启动会上，各方回顾了“拜耳更多水稻”解决方案从2014年开始到目前的试验历程和结果。

7年间，拜耳遍布水稻主产区134个县区开展了拜耳更多水稻本地化方案的传承延续和方案开发。通过与全国农技推广服务中心合作的这134个本地化实验，在减少农药用量、减少施药次数、提高产量、提高品质以及提高收益这五方面，均得到业内外的一直认可。拜耳将以此为动力，继续在助农提质增效的道路上更上一层楼。

据全国农业技术推广中心药械处副处长张帅介绍，2020年“拜耳更多水稻”试验总结（黑龙江、江苏、安徽等5省实验点），项目综合效益结果显示“拜耳更多水稻”有效提高产量（平均每亩增产58kg，增幅10.9%），节本增效（平均每亩提高收入198元，增收19.3%），减量用药（平均每亩减少农药使用量334g，占60%）。

随着劳动力紧缺、土地流转以及轻简化栽培的需求，机插秧的面积逐年扩大。杂草种类的多样性会增加稻田杂草的防治难度，同时机插秧杂草防除上的难点也不容忽视。拜耳垦收作为一款有连封带杀的一款除草剂结合拜耳秋之宝，形成助力水稻增产的“水稻机插秧田的除草方案”，能够真正做到简单施药，实现轻松除草的优秀表现。

湖南省农科院植保所研究员马国兰对全国农技中心全国机插秧抗性杂草项目的结果进行了汇总总结。她指出，采用了拜耳秋之宝+拜耳垦收的机插秧除杂草解决方案，具有除草广谱、防治稗草效果好等特点，示范推广意义明显。

拜耳作物科学大中华区客户市场部总监陈昕谈到，作为一家生命科学公司，拜耳致力于为农户提供最高效的作物解决方案。此前，拜耳推出的全新专利杀虫剂国腾、杀菌剂拿敌稳乃至“拜耳更多水稻”等创新产品和方案，均获得良好的应用实效和市场反响。今后，拜耳将不断加强与专业机构的合作，响应国家减量增效技术推广，积极整合种业、植保以及数字化农业的最新研究成果，为广大中国种植者提供更多提质增效定制化的全程解决方案，为实现农业提质增效贡献力量。

拜耳国腾是2020年12月正式登录中国市场的新一代双酰胺类、专利保护的高效杀虫剂，在中国已获得甘蓝作物登记。

相关链接 :

http://www.cropscience.bayer.com

促进优质高价农作物生产，2021拜耳提质增效解决方案论坛隆重举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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