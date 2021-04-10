重庆市迪马实业股份有限公司 关于子公司获得房地产项目的公告

股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2021-027号 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021年4月9日，公司子公司昆明东维房地产开发有限公司（以下简称：“昆明东维”）通过昆明市公共资源交易中心参与昆明市国有建设用地使用权网上拍卖出让活动，竞得昆明市五华区KCWH2020-8-A1、9-A1、10-A1、11-A1号四宗国有建设用地使用权。 一、项目简介 昆明市五华区KCWH2020-8-A1、9-A1、10-A1、11-A1号地块位于昆明市五华区普吉街道办事处。土地用途为城镇住宅用地、零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地，出让年限为：住宅70、商业40年，土地出让面积总计126,054.28平方米，1 二、后续事项 昆明东维后续将根据《昆明市国有建设用地使用权网上拍卖出让须知》及《昆明市国有建设用地使用权网上拍卖出让公告》的要求签订《昆明市国有建设用地使用权网上交易拍卖出让成交确认书》及《昆明市国有建设用地使用权出让合同》。 由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数…