北京2021年4月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 清明时节，白鹭的《傅高义推动海外中国研究》文章上了热搜，引发网民的热议与关注：一个美国人是如何“扛起”海外中国研究的领军旗帜。

这篇《傅高义推动海外中国研究》文章以故事的形式生动地讲述了以傅高义为代表的一批年纪较长的美国“知华派”亲赴中国调查研究，客观记录下中国的发展历程，通过列举傅高义近期出版的《与中国共处：21世纪的美中关系》、《拯救来自美国、中国和全球的生命》等著作回顾傅高义教授以历史和文化角度切入的学术思想。中美关系多年风雨，傅高义不仅仅是见证者，更是践行者和推动者，为促进中美沟通与交流，增进两国人民的相互了解作出了巨大贡献。

随着中国越来越走近世界舞台中央，世界比以往任何时候都更加需要了解中国。按照傅高义的学术思想“我们的目标不是对共产主义提出批评，而是努力客观地去理解它，去认识这个社会的治理和发展。”

傅高义（1930–2020年）是著名的中国问题专家，生于美国俄亥俄州一个犹太人家庭，1958年获哈佛大学社会学博士学位后，开始学习中文和中国历史，开启了他的中国研究生涯，至1973年接棒费正清成为哈佛大学东亚研究中心第二任主任，扛起海外中国研究的领军旗帜。

ICN电视联播网：推动海外对中国研究的功臣 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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