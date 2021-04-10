Xerna(TM) TME Panel基于显性生物学特征，揭示了结直肠癌的肿瘤微环境，并预判其预后

研究数据支持将Xerna(TM) TME Panel应用于胃癌和卵巢癌以外癌种，以及为鼎航医药后续临床阶段项目的前瞻性试验提供支持

美国马萨诸塞州沃尔瑟姆2021年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 致力通过创新RNA表达的生物标志物平台预测患者对公司多种首创新药应答，并提供创新靶向肿瘤疗法的精准医疗公司鼎航医药(OncXerna Therapeutics)今日宣布，公司将出席2021年美国癌症研究协会（AACR）年会，并在会上公布其Xerna TME Panel 的最新研究结果。研究表明，鼎航医药Xerna 平台的首个生物标志物指标（TME Panel）通过分析超过600例结直肠癌（CRC）患者的肿瘤样本，成功揭示了结直肠癌的预后。XernaTM TME Panel使用专有的基于RNA的基因表达数据和人工智能算法，根据患者肿瘤微环境的显性生物学特征对患者进行分类，并已被开发为临床检测方法。

“我们的目标是通过一种创新的方法，即利用RNA表达来识别那些具有相同生物学驱动的癌症患者，并为其匹配合适的疗法，从而扩大癌症精准医疗的适用范围。”鼎航医药总裁兼首席执行官Laura Benjamin博士表示， “我们在AACR公布的研究结果验证了TME Panel指标的能力，成功将其应用推广至结直肠癌患者。这些令人兴奋的发现同时也为Xerna TME Panel 与我们临床在研新药navicixizumab和bavituximab未来开展前瞻性试验铺平了道路。”

在今年AACR年会上公布的研究结果表明：

TME Panel应用范围拓展至结直肠癌，基于RNA的基因特征识别了具有血管生成和免疫生物学特性的独特患者亚型，这些生物学特性可作为无复发和总体生存的预后指标，并且支持将TME Panel潜在应用为一种新型的泛肿瘤生物标志物。

TME Panel亚型与共识分子亚型（CMS）模型的比较。 CMS模型代表来自结直肠癌细胞及其微环境的基因表达数据。 相比之下，Xerna TME Panel则综合了肿瘤微环境的血管生成和免疫原性特性之间的相互作用，并且基于这一点，对于靶向肿瘤微环境的血管生成和免疫原性特性的治疗可能更具预测性。

用于探索TME Panel在结直肠癌中应用的数据来自以下两个部分：1）来自“Cartes d’Identite des Tumeurs”（CIT）的公开数据集，包括1988年至2007年期间从法国的1-4期CRC患者中收集的566份原发肿瘤样本；2）来自Wood Hudson癌症研究实验室（WH）专有的92份转移性CRC患者样本，这些患者接受过包括手术后靶向治疗在内的各种治疗方案。

鼎航医药标题为“基于RNA的诊断指标将TME表型与结直肠癌的治疗作用机制相匹配”的 #348电子海报，被收录进本届AACR年会的“预测治疗效果的生物标志物”海报展示环节。相关海报链接请点击此处。

鼎航医药在AACR年会公布其Xerna(TM) RNA生物标志物平台最新研究结果 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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