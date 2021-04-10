厦门2021年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 跑步爱上一座城。今日上午7时，2021建发厦门马拉松赛在厦门国际会展中心鸣枪开跑，1.5万名跑友（包括厦马厦大百年校庆专项赛参赛者）齐聚鹭岛，用脚步丈量高素质高颜值之城魅力。

厦马今年19岁了。19年，踏着坚定步伐，厦马从优秀走向卓越，荣膺“世界田联精英白金标”赛事认证，与世界马拉松“六大满贯”赛事并列，成为厦门城市的金名片。

建发绿跑在行动

42.195公里的赛道上，一道绿色风景让人感受到爱心厦门的融融暖意 — 这支由家长和孩子组成的组合，是来自全国各地 “建发绿跑在行动”家庭，他们大手拉小手，一边行走一边清理沿途遗留的垃圾，当起厦马的“清道夫”。

“现在国家大力倡导‘碳中和’，具体到我们个人，就是从身边的事做起。” 市民陈女士带着孩子一点一点将垃圾捡起来，在她看来，每一次低头弯腰，都是一次身体力行，在孩子心中埋下绿色环保的种子。

这是“建发绿跑在行动”的第八个年头。2014年建发发起“绿跑在行动”，2015年“建发绿跑在行动”加入中国绿化基金会“百万森林”计划，点滴汇聚，造绿万千。6年里共捐赠种植16万余株固沙植物，在内蒙古阿拉善腾格里沙漠，种下一片生机盎然的“厦门马拉松爱心林”。

健康厦马之旅

赛后，迎接跑友的是专业的康复放松服务，为了更好地服务厦马，建发医疗投资兴办的弘爱康复医院，在赛事终点附近设立服务区，由物理治疗师、工作人员组成的30人服务队伍，为跑友提供包括肌肉牵拉、放松、有氧训练指导等一系列服务。

弘爱康复医院运动康复专家李天骄主任表示：健康跑马，赛后恢复是非常重要的环节。参与厦马的不仅仅有专业运动员，更包括众多业余爱好者，对于他们而言，未必具备像专业运动员一样的运动经验和自我保护意识，我们希望发挥专业、科学的优势，为跑友的厦马旅程画上圆满的句号。

此外，厦门建发生活资材有限责任公司携手日本明治，为跑友免费派发SAVAS乳清蛋白粉固体饮料。

发现坚持的力量

作为“厦马”最坚定的伙伴 — 建发集团，连续19年与厦马一起不断开拓进取，而马拉松精神也已融入建发的企业文化。

2021年建发厦门马拉松荣获“世界田联精英白金标”赛事认证，从优秀到卓越，建发集团也一直秉持着马拉松精神，不断突破自我，现已形成发展业务范围，涵盖供应链运营、城市建设与运营、旅游会展、医疗健康、新兴产业投资等领域的大型实业投资集团。

跑过美丽的马拉松赛道，留下的是关于厦马的一个个精彩瞬间，以及对明年赛事的期待……请大家与建发集团相约明年，第20个厦马见。

见证“白金标”，建发与厦马共鉴坚持的力量 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com