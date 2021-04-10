上海2021年4月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月10日，“格局·共生”汉庭酒店新品品鉴会-南京站在泊金花间堂·琵琶山居举行。在品鉴会上，汉庭高层介绍旗下新产品矩阵并举办加盟意向签约仪式。此次汉庭新品大举南下布局，标志着其品牌在苏皖区域的继续“扩展”与“深耕”，进一步推动华住集团的“千城万店”发展战略。



汉庭品牌CEO徐皓淳 接受媒体采访

抗风险优势凸显，疫情后展露新格局

此次，汉庭进一步深拓长三角地区是基于对该区域酒旅业发展的洞察。疫情过去，长三角以其得天独厚的资源条件赋予酒店业强大的恢复力。据《2021携程春季旅行大数据报告》显示，今年春季周边游酒店订单比2019年增长40%以上，而增长较多的十大热门酒店城市中，长三角地区就独占四大，恢复势头可见一斑。

依托华住集团的汉庭，抗风险优势也在疫情大考中显露出来，并凭借其高效的商业模型和灵活的经营思路，在后疫情时代表现出强劲的复苏态势。数据显示，今年3月以来，汉庭在苏皖区域多日连创27城、超180店满房的盛况，2021年1月出租率超竞品14.9%，RevPAR超竞品14.7元，多项指标行业领先。种种利好市场信息使其投资价值凸显，成为投资人的不二选择，“比如连云港的一家门店在改造前RevPAR只有60、70元，改造升级为3.5版本之后提升至近180元，周末可以达到200元，南京首家3.5门店3月底开始试营业，清明节就实现了满房的业绩，加盟商表示非常惊喜。”苏皖大区区域总卜咏梅如是说。



南京汉庭新品门店

产品矩阵释放新活力

汉庭领跑行业背后，是其“产品+运营”的双轮驱动。华住集团汉庭品牌CEO徐皓淳表示，在疫情常态化的背景下，汉庭主打2.7、3.0和3.5三条产品线，以不同的设计风格，适应不同的城市级别和区位。在苏皖亦如此精准布局：工业模组设计的汉庭2.7版本，投资成本更低，更适合存量换新，成为汉庭酒店大部分老业主改造升级的首选；北欧美学风格的汉庭3.0版本，适合流量大的新城板块和新商圈，如岱山新城，佘山新城等；而最新推出的汉庭新品3.5版本，体验、品质等方面均实现突破，审美更加偏向年轻化，更适合核心城市的中心商圈、人流量密集地。值得一提的是，本次新品品鉴会前日，南京首家汉庭新品3.5门店成功举行开业典礼，正式开门迎客。

全覆盖的产品矩阵和高效的运营模式进一步带动了品牌用户口碑的增长。数据显示，2020年全年区域汉庭门店整体客户好评率超90%，汉庭在特殊时期仍然实现了口碑和规模双丰收。

“互利共赢”共促新发展

汉庭新品的亮相，为苏皖市场的存量酒店提供了高效、高质、高颜的改造方案。目前，汉庭3.5版本新建门店含公区造价已优化至7.5万元每间，并以模组化、智能化、集采化等手段激活商业效能，赋能单体酒店业主拥抱大连锁，仅在改造期间就有3位加盟商参观后决定加盟，成为酒店存量市场的投资标杆。

预计在2023年，汉庭品牌酒店将在南京开业达150家，以南京为重要阵地加速布局长三角区域，在继续保持对下沉市场的“深耕”和优质产品的多方位布局“扩张”基础上，逐步实现长三角区域的高度覆盖，积极贯彻落实华住集团“千城万店”的战略目标。与此同时，为更好吸引新加盟商，持续赋能老加盟商，释放更大投资活力，汉庭将结合利用优惠加盟政策、金融支持等举措，携手酒店投资人共同把握下沉市场的投资，互利共赢，共同开拓新发展。

“产品+运营”双轮驱动 汉庭新品加速布局长三角 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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