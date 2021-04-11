东南亚又一国家对华免签，海岛风情优美，游客：比越南好玩太多了_旅游

原创 东南亚又一国家对华免签，海岛风情优美，游客：比越南好玩太多了 2021-04-11 00:53 来源: 旅游杂说 原标题：东南亚又一国家对华免签，海岛风情优美，游客：比越南好玩太多了 东南亚又一国家对中国免签，海岛风情优美，游客：比越南好玩太多了 随着中国的综合国力不断的增强，越来越多的中国人开始享受生活了。毕竟有了足够的，可以支配的钱，如果不享受，其实也是不知道去干嘛的。出国旅游就是中国如今很多国人选择的一种消遣自己的方式。世界这么大，我想去看看，如果可以去看遍世间没景色，那也不枉来人世走这一回。 不过旅游虽然看起来非常的自在，是土豪的享受，但其实出国旅游所办理的手续，也比较麻烦，首先要兑换外币，并且还需要去搞签证。如果一个国家对中国免签，那么就很大程度上免去了这些烦恼。越南曾经对中国免签，但是后来取消了，还对中国游客拳打脚踢，让很多的游客都失望了，也就不去越南旅游了。毕竟东南亚国家那么多，何必吊死在越南这一棵树上呢？ 如今又一东南亚国家对中国，实行免签政策，并且对中国游客的态度也比较热情。物美价廉，景色美丽是很多东南亚国家的特点。而对我国免签的这一东南亚国家也是如此。很多去旅…