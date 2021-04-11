我，95后创业做脱口秀，把钱赔光那天打算送外卖_详细解读_最新资讯_热点事件_36氪

脱口秀对我来说是能干一辈子的事情。 编者按：本文来自 微信 公众号 “投中网”（ID:China-Venture） ，作者：冯颖星，36氪经授权发布。 《后窗》：照见职人另一面 本期「后窗」栏目，我们邀请到了一位95后脱口秀演员，同时也是袋鼠喜剧的创始人416。 大家好，这里是投中网「后窗」栏目的第四期。这是一档关于职场+人的栏目，在这里，我们照见职人另一面。透过个体化的故事，去观察人的处境与产业前沿的变化。 脱口秀，是当下最时兴的艺术形态，这种看似低门槛、娱乐性强的娱乐新生态成了吸引不少年轻人 跃跃 欲试的战场。本期「后窗」栏目，我们邀请到了一位95后脱口秀演员，同时也是袋鼠喜剧的创始人416。他曾说自己是这个行业“最笨”的人，讲了3年脱口秀后，用买基金赚的钱做了自己的第一家公司，但他又常戏谑地说，“自己的一只脚已经踏进了外卖员的队伍里。”透过416，我们或可以窥得这个行业最真实的发展现状。 见到416，是在北新桥附近胡同口的一家咖啡馆里。每到傍晚，这家咖啡馆的老板都会从一楼起身，踱上 二楼 西边的房间，请顾客们移到东边房间里去。通过简单的桌椅腾挪，10分钟后，这间20余平米的小房间…