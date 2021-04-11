6月底河南实现电子身份证住宿登记_中国网

来源： 大河报 | 作者：邵可强 | 字号： A+ ｜ A- 【电子身份证住宿登记】出门忘带身份证，住酒店办不了登记咋办？不用担心，电子身份证来了！我省将推出电子居民身份证服务，用户通过手机可刷电子身份证入住省内酒店、旅馆。近日，上述消息引起广泛关注。 今年1月13日起，河南电子驾驶证、电子行驶证“官宣”亮相。据此，上述消息的流传是否意味着河南电子身份证也可以使用了？住酒店不用拿身份证即可办理入住？4月9日，顶端新闻·大河报记者采访了河南省公安厅相关人士进行求证。 【消息】电子身份证可以住宿登记用？ 近日，一张图片在网络上流传，内容大致为“电子身份证来袭全省旅馆6月底前全部实现电子身份证入住登记”“电子身份证申领方式，申领流程示意图”等。 同时，图片中显示，河南电子身份证由河南省公安厅推出，作为实体证照的补充，在特定情形下与实体身份证具有同等法律效力。而且，为方便群众快速办理酒店入住手续，省公安厅与“豫事办”联合推出“全省旅馆业使用电子居民身份证办理入住登记”的电子证照应用场景。 不过，需要注意的是，电子身份证目前仅支持河南省内户籍人员。 此外，该消息还公布了时间节点。郑州、开封、洛阳…