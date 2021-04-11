CITE2021同方股份：破解信创产业“卡脖子”问题在于组建创新生态

深圳2021年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月9日至11日，第九届中国电子信息博览会（CITE2021）在深圳会展中心开幕。本次展会以“创新驱动高质量发展”为主题，集结华为、曙光、同方等高新技术产业，面向全球平台展示中国创新技术发展、智慧科技迭代的风向标。在CITE主题馆，作为电子展3年老友的同方股份有限公司（以下简称“同方股份”），本次更是将“信创产业生态链”“搬到”了CITE现场，一条从芯片到多样化终端产品再到云服务的“科技创新生态路”在观众眼前一览无余。

“信创”二字源于2016年成立的“信息技术应用创新工作委员会”，其诞生伴随着助力我国建立科技研发生态链、摆脱核心技术依赖的使命。信息产业的加速发展，令信创的蛋糕越做越大，展现出了一个万亿级的市场金矿。同方信创业务集团总经理张伟称：作为国家信息技术产业创新的重要参与方之一，同方正通过源源不断的科技创新，努力攀登信创产业的发展高峰。

开展期间，同方还受邀参加了由中国信息产业商会、深圳市电子信息产业联合会主办的信息技术创新应用产业大会，并举办了信创新品云上发布会。张伟就同方集成创新成果及信创业务创新格局发表公开演讲，以下为讲话精选：

尊敬的各位来宾大家好。CITE2021作为智能时代电子信息产业最新发展成果与趋势的集中展示平台之一，一直是我们同方十分关注与重视的，每一年我们也会将自身最创新、最前沿的产品及应用方案带到这里，与电子信息领域的各位同仁、爱好者以及关注科技面貌更新的社会大众一起了解、走进由科技打造的智慧生活。今年，我们则将一条非常完整的、充满科技创新实践的信创产业生态链搬到了CITE的现场，当然这是“微缩”过后的版本，但从它出发，可以看到一个有成功实践的同方信创生态布局，以及从上世纪五十年代国内第一台计算机诞生起，到今日信创产业蓬勃发展的时间脉络。我们希望通过展会能让大家“窥一斑而知全豹”。



同方信创业务集团总经理张伟

在此次CITE中，除了国产的同方超翔、超锐、超强系列台式机、笔记本、一体机、服务器外，同方信创业务所打造的智慧黑板与智慧大屏产品也将全面亮相，我们还会全新发布的四款搭载中国芯的信创产品。

作为华为首批整机合作伙伴，目前，同方已打造了基于鲲鹏技术平台的计算机系列产品，涵盖台式机、服务器等形态产品，具有超强算力、高效节能、安全可靠等特征，已在多地党政机关、企事业单位得到广泛应用。鲲鹏产业品牌标识发布后，同方所有基于鲲鹏技术平台的产品都将能看到Powered by Kunpeng品牌标识。



展会现场的同方信创产品

同方信创产业的源起是由于2016年国家成立了“信息技术应用创新工作委员会”，而后延伸出以信息安全、科技创新为代表的信创行业市场。在当下算力多样化、数字经济产业化的市场背景下，同方以建立科技研发生态链、摆脱核心技术依赖困境为初心发力信创，正努力构建一个聚焦价值驱动，集成研发、生产、服务、人才培养于一体的数字经济协同生态。

而随着双循环新格局的开启，信息产业加速发展，信创的蛋糕越做越大，对国民经济的影响也愈发深远，各家企业也都在找寻自己的位置，以及切入的路径。在数字信息方面有着深厚积淀与产学研合作优势的同方，便开始整合自身在创新研发、生产制造、服务保障、合作伙伴等方面的供应链条，通过构建“科技+协同+开发共享”的创新生态体系，推出了基于主流国产处理器的全系列计算机软硬件产品，并走入了从IT 底层标准、架构、产品、服务到生态的独立化进程。如今，我们也上榜了2020信创产业创新企业排行榜三甲，也是行业对同方的一个认可。

同方信创业务发展至今，在产业链的各个环节形成了、也创造了一些代表性成果。在产品研发上，同方先后与华为、龙芯、飞腾等CPU技术公司，以及统信、麒麟软件等国产操作系统公司合作，推出了一系列覆盖基础硬件、基础软件、网络及安全、存储及备份、安全软件、应用软件等的国产创新产品，打造出完整的信创计算机产品体系，其中比较为人熟知的如超翔系列台式机、超锐系列笔记本、超强系列服务器等。目前我们业已成为华为在信创领域最大的合作伙伴。

在服务国家网络安全与信息安全方面，同方不仅参与启动了国家首个攻关适配云公共支撑平台的建设项目，还有多款产品入围了国家信创产品目录。另外，基于自身的软硬件产品，同方也在政府、能源、金融、交通等各个领域形成了解决方案。2020年，同方还成为了首批入驻国家信息技术应用创新核心基地的30家国家信创领域重点企业之一。

在研发实力方面，同方2020年在信创领域开启了从芯片到整机、操作系统、数据库、中间件以及各种应用软件的全方位兼容适配测试工作，截至目前，已与50余家生态伙伴合作，完成测试报告80余份，出具互认证明586份。而根据Sixlens于2020年公布的数据，同方拥有计算机行业同族专利总量达3791件，位居行业首位。这是背靠中核及清华优质学科资源和科技研发水平的同方，所具有的无可比拟的优势。



同方信创产品与生态伙伴的586份互认证明

当然，在上述优势之外，同方信创业务也面临一定的挑战和困难，我们也正在为破解困局积极的寻找出路。众所周知，在当前的时局和背景下，科技创新是主流趋势，也是“十四五”规划方向里所提出的“科技自立自强”。我们的技术目前还处于构建底座的阶段，我们用到的许多电子信息产品，都是在美国或者西方的技术体系下面。跟国外的这种成熟的、信息化的状态相比，中国的自主核心技术只有短短的二三十年积累。所以我们目前最大的挑战来自于时间，就是怎么样能利用有限的时间实现“弯道超车”，不再受人掣肘。而破解这一困局，我想我们更多的是需要一种联合、整合的方式去发展，坚持行业内部的开放合作、相互协同，把信创产业的上游和下游，包括横向的资源整合在一起，进行联合攻关，提升科技研发能力，做出一个又一个让用户体验从“可用”到“好用”的产品，力争达到持续发展，最终实现科技强国的伟大目标。

2020年，同方先后与清华大学计算机系、电子工程系签署战略合作，持续加强产学研用一体化的科技成果产业化能力和水平。还将致力于联合产、学、研、测、用、管各方，开放同方全技术路线适配中心，开放工具链、应用和系统迁移支持、升级优化服务等，通过商业落地形成闭环，为应用生态伙伴分享优势行业示范工程，加速信创生态建设。

最后，我还想谈谈信创产业未来的风口方向。最近工信部的直属事业单位中国电子学会等16家企业和机构共同发布了国内信创领域首本白皮书 — 《中国信创产业发展白皮书（2021）》。白皮书显示，未来三年信创产业将迎来黄金发展期，市场容量将突破万亿元。我认为在未来三年将是信创产品从个别领域走向全面推广的过程。在这个过程中，基础硬件、基础软件、应用软件，以及在这之上的信息安全需求，都将协助信创迈上一个新的发展台阶。而对于同方，一方面我们需要花大力气、下大投入攻克核心技术“卡脖子”问题，加快推进从芯到云的科技创新产品生态体系建设，另一方面，还要不断拓展产品的应用场景，让其与百姓的智慧生活更加适配，实现产品从“可用”到“好用”、从“好用”到“想用”的转变。也希望同方信创产业在依托中核集团与清华大学双核驱动、依托智源战略创新发展的过程中继续茁壮成长，努力成为中国信创领域的头部民族品牌，为我国信创产业生态的繁荣和发展做出自己的独特贡献！谢谢大家！

CITE2021同方股份：破解信创产业“卡脖子”问题在于组建创新生态 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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