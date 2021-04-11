高富有：保护毛主席13年，享正部级待遇，去世后3位正国级送花圈_腾讯新闻

1949年，北平和平解放后，毛主席要带着中央机关进北平，但是此时的北平城中依旧十分混乱，鱼龙混杂，危机四伏，对中共领导人的人身安全有着巨大的威胁。 为了保障党中央能够安全顺利地进入北平， 任弼时 提出了建立 便衣保卫队 的建议，为此，任弼时特意找到了 李克农 ，说道： “为了保证中央进驻北平的安全，不仅需要有公开的警卫部队，还必须有一支隐蔽的警卫部队。” 李克农在听取完任弼时的意见后也表示了认同，便去征求毛主席的意见，毛主席也非常赞同，还亲点当时的中央警备团手枪连连长 高富有 同志担任便衣队队长。 图|高富有 军阀、日军、再到后来的国民党反动派，以及一些民间自发组织，让北平的情况变得非常复杂，军警宪遍地走，四处都是扒手和骗子，当时的北平流传着这样一句话：“ 特务多、散兵游勇多、抢匪多、小偷多、银元贩子多 ”，中央机关进入北平之前，必须要保证北平社会局势的稳定。 高富有领命后当即成立了一支共150人的便衣队，并且展开了针对性训练。1949年3月8日，结束了训练的便衣队队员乘坐着卡车进入了北平城周边，秘密地展开了安保工作。 进入北平城后，高富有首先对北平城中风险比较大的几处地点展开秘密排查…