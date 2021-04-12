免费在线课程为创业者提供了接触投资者的机会

加利福尼亚州圣马特奥2021年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，德雷珀大学（Draper University）与全球在线学习平台edX.org联合宣布启动“成为初创英雄： 德雷珀大学商业计划大赛”。

德雷珀大学创始人Tim Draper表示：“世界现在需要更多英雄，我们将带领硅谷的顶级专家和运营商通过我们的在线项目对他们进行培训。今年夏天，我们将通过滚动方式从这一在线项目中选出获奖者，为其参加我们在圣马特奥的住宿项目‘英雄培训’提供全额奖学金，并将通过这一合作关系对顶级公司进行投资。”

这项为期两周的免费课程包括一系列及时新颖、具有相关性的主题，是企业家建立和扩大公司必须掌握的内容。与传统课程不同，该计划旨在帮助企业家思考其业务计划的各方面内容，并将其推广给实际投资者。课程结束时，德雷珀大学将选择顶级公司并为其提供奖学金，让这些公司参与其在硅谷的现场预加速器项目。

edX首席执行官兼创始人Anant Agarwal表示：“我们在edX所做的一切都是由相信教育变革力量的全球合作伙伴网络提供支持。edX和德雷珀大学致力于提高人们的能力，从而挖掘潜力并利用他们的想法改变世界。我很高兴德雷珀大学的‘成为初创英雄’课程和比赛有机会惠及我们3700万学员，并有可能启迪思想，激发出下一个能够改变世界的想法。”

该项目由实际创始人和运营商进行教学，其中包括：Salesforce创始人兼首席执行官Marc Benioff；Twitch创始人兼Goat Capital普通合伙人Justin Kan；TaskRabbit创始人兼Fuel Capital普通合伙人Leah Busque；Evernote创始人、mmhmm创始人兼首席执行官Phin Libin。该计划有三个开始日期，分别为5月5日、7月12日和9月27日，注册现已开放。 点击此处立即注册。

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德雷珀大学启动商业竞赛以加速新的人才培养 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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