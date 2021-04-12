北京2021年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，思享无限控股有限公司（纳斯达克股票代码：SJ）与福建船政交通职业学院及杭州鲤鱼门科技发展有限公司签署合作协议，共同建立互联网营销师实训基地。本次合作将围绕直播产业，挖掘、孵化、培育更多知识密集型复合型人才，双向解决企业招聘和人才就业困扰。

该项合作充分发挥三方优势，利用职教园的办学优势及企业的生产条件，通过产、学、研为一体的新型销售模式，形成专业、产业相互促进，共同发展，实现“校企合作、产学共赢”。本次合作，思享无限凭借自身在直播行业深耕多年的经验优势，在师资建设、课程设置以及实习场景等方面提供重要支撑，为专业院校在具体教学中提供更多实质且优质的实践机会，使学生能够实时接触到产业状态。

随着线上经济的不断发展，电子商务和普通消费者之间的关系也越来越密切。2020年7月6日，“互联网营销师”得到人社部与国家市场监管总局、国家统计局的“官方认证”。此外，据《2020年春季直播产业人才白皮书》中，2020年上半年，“直播经济”业态主要岗位的人才需求量达到2019年同期的3.6倍，涌入行业的求职者规模也达到去年同期的2.4倍。

作为国内头部直播行业上市公司，基于商业洞察和行业逻辑，思享无限在直播行业人才培养上加大投入力度。根据2020年12月思享无限对外发布的重要战略规划，电商与文娱是思享无限直播生态系统内的两大支柱，而MCN即主播培训与内容生产则是平台未来增长的关键驱动力，从内容创作和盈利的角度来看，可以帮助思享无限实现内容变现；从直播行业发展来看，主播培训亦是一个迅速发展的领域，未来增长潜力巨大。

对于本次合作，思享无限CEO何晓武表示：“思享无限把与专业培训机构共同建立或达成合作看作业务增长的重要方式，也是我们获取直播人才的重要途径。当然，我们的直播人才培养是面向整个产业的，我们希望能够以此来赋能产业，促进整个行业的健康发展。”

主播培训基地落户福建 思享无限助推当地职业教育直通产业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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