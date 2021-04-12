中国上海2021年04月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 香港2021年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 狮子集团控股有限公司（Lion Group Holding Ltd.）（“狮子集团”或“该集团”）（纳斯达克股票代码：LGHL）是一家专注于为中国投资者提供广泛产品和服务的一站式交易平台运营商。该集团今日宣布与承销商和法律顾问签署委托书，以成立其第三家特殊目的收购公司（SPAC），即Aquarius II Acquisition Corp.。本次交易规模预计为5,000万美元。

日前，狮子集团已于近期宣布，其将通过子公司狮子财富管理有限公司发起另外两家SPAC公司，即Skyline I Acquisition Corp. 以及Aquarius I Acquisition Corp.。

Kingswood Capital Markets与Loeb & Loeb LLC将分别担任此次交易的承销商和法律顾问。

狮子集团控股的首席执行官汪春宁（Wilson）先生表示：“通过成立新的SPAC，狮子集团希望展现出其对亚洲新兴和快速发展公司和行业的持续支持和投入。我们希望我们在SPAC行业的背景和专业知识将指导并助力私有企业完成上市进程，正如我们将继续为狮子集团及我们的股东创造有意义的价值一样。”

关于狮子集团控股

狮子集团控股有限公司（纳斯达克股票代码：LGHL）运营着一个一站式全方位的交易平台，主要为中国投资者提供广泛的产品和服务。通过领先的技术，狮子集团控股在其相应平台上提供差价合约（CFD）交易、保险经纪、期货经纪和证券经纪，可通过 iOS、Android、Windows 和 macOS 系统上的应用程序进行访问。狮子集团控股的客户绝大多数是受过良好教育、居住在中国境内和境外的中国个人投资者以及机构投资者。更多信息请访问 http://ir.liongrouphl.com。

安全港声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。虽然公司相信这些前瞻性陈述中表达的期望是合理的，但狮子控股的实际结果可能与他们的预期、估计和预测有所不同，因此，您不应将这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于对公司及其经营所在行业的当前期望、假设、估计和预测。诸如“期望”、“估计”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“应该” 、“相信”、“潜力”和“继续”等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。狮子控股告诫读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日生效。狮子集团控股不承担或接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，但须受适用法律的约束。

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狮子集团宣布发起新特殊目的收购公司 — Aquarius II Acquisition Corp. – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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