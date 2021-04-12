日内瓦2021年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — SGS开发出在线商店，让各组织能够轻松地在一个越来越受规管的世界中采购服务和运营。在线商店的设计旨在为公司的全球测试、检查和认证服务提供速度更快、响应更快的访问，并提供新的“立即购买”和“请求报价”选项，为用户提供更快的结账途径。

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SGS 线上商店为不同行业提供产品和服务，包括：

食品

农业

零售

健康

化工

建筑

环境

能源

仓储

验证和培训

此外，在线商店在添加“立即购买”功能的同时还提供“请求报价”功能，以帮助寻求更加定制化解决方案的组织满足其测试、检查和认证（TIC）需求。此外，客户可以通过访问SGS的专业知识来获得更多支持和专业独立解决方案，以改善运营、降低风险和开发智能解决方案。

目前，SGS在线商店已在全球20多个国家运营，提供从认证审计（对照国家和国际标准）到根据每个国家的监管环境进行测试、检查和认证的定制服务。

SGS数字与创新高级副总裁Siddi Wouters表示：“我们很高兴能够为我们的客户提供全天候在线访问我们全球领先服务的机会。在当今数字化时代，我们的在线商店将使企业更容易找到解决方案来应对他们面临的诸多挑战。”

SGS寻求通过实现一个更美好、更安全和更互联的世界来为社会增加价值。



SGS Online store

相关链接 :

http://www.sgs.com

SGS推出新的在线商店以供组织快速便捷采购 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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