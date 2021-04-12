Fashion Source 深圳原创设计时装周 PV深圳展新闻发布会在深举行

深圳2021年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月9日，由智奥鹏城（深圳）展览有限公司、深圳市服装供应链协会主办的Fashion Source第23届深圳国际服装供应链博览会、第8届深圳原创设计时装周、第2届Premiere Vision品锐至尚深圳展新闻发布会，在深圳南油上上城隆重召开。

深圳商务局服务贸易处（会展业管理处）二级调研员廖斌、智奥会展中国区首席执行官周建良、智奥鹏城（深圳）展览有限公司董事总经理/深圳市服装供应链协会执行会长张祥全、深圳市服装供应链协会副会长兼秘书长/智奥鹏城（深圳）展览有限公司董事副总经理杨春华、深圳上上城商业管理有限公司董事长钱孟元、深圳荔秀服装行业协会会长李芳、深圳市社会组织总会秘书长徐辉、深圳市皮革行业协会秘书长霍荣华等领导嘉宾出席了本次发布会。主办方就深圳国际服装供应链博览会、深圳原创设计时装周、Premiere Vision品锐至尚深圳展的战略意义及2021年总体规划进行详细介绍，并预告了将于4月28日-30日举行的Fashion Source第23届深圳国际服装供应链博览会、第8届深圳原创设计时装周、第2届Premiere Vision品锐至尚深圳展的精彩亮点。

深圳商务局服务贸易处（会展业管理处）二级调研员廖斌在致辞中表示，《第十四个五年规划和2035远景目标纲要》明确提出，要在服装、鞋包、皮革、珠宝等时尚产业优先培育属于中国的高端品牌；未来三年，深圳将持续以会展业服务创新创意之都、推进产业转型升级、助力国际消费中心城市和国际贸易强市建设。这对纺织服装行业、品牌和设计师们，都是一个巨大的发展机遇。

智奥会展中国区首席执行官周建良表示，品质和创新是企业立足的根本，Fashion Source深圳国际服装供应链博览会作为全球最具规模和影响力的纺织服装专业展会，与深圳原创设计时装周始终坚持“原创改变未来”的核心理念，共同实现设计力量与商业落地的完美结合。Premiere Vision品锐至尚深圳展，也将会为行业带来最前沿、最新潮的创意产品和最具代表性的流行趋势。

智奥鹏城（深圳）展览有限公司董事总经理/深圳市服装供应链协会执行会长张祥全表示，Fashion Source作为时尚供应链的国际引领者，二十年来一直专注于服装领域，以强大的资源整合能力，前瞻性的行业思维，踏实苦干的团队精神，不断突破局限，在挑战中寻找机遇，在细微处提高品质，让Fashion Source成长为粤港澳大湾区行业领先的纺织服装B2B商贸平台。

智奥会展集团展会主办业务版块总经理菲利普∙帕凯表示，Fashion Source、深圳原创设计时装周、Premiere Vision品锐至尚深圳展，是中国时尚领域活动的重要组成部分。品锐至尚首席运营官顾奥雷先生表示，第2届Premiere Vision品锐至尚深圳展面积达7500平方米，这是一场以创造力、创新和灵感为宗旨的时尚产业链盛宴。

深圳原创设计时装周的设计师代表卡仕文服饰（深圳）有限公司设计总监马婧思表示：“Maggige Ma从创立至今，一直关注并参与每一届深圳原创设计时装周。深圳原创设计时装周给Maggige Ma和其它深圳原创设计师品牌的成长带来很多帮助，从扶持新锐设计力量到实现商业落地，相信深圳原创设计时装周将在未来带来更多惊喜和突破。”

智奥鹏城（深圳）展览有限公司张琬晴女士对三个展会项目进行了详细介绍：“本届Fashion Source展会将继续实现三展联动，以“链接、商业、趋势、创意、引领”为核心定位，55,000平米展示面积、600余家优选展商、7大独立展区，汇聚康赛妮、新澳纺织、中鼎、全顺集团、鄂尔多斯、绒创绒业、中多、凯喜雅、实益长丰、迪尚、杭丝等行业领军企业，展品涵盖纱线、面料、辅料、皮衣皮草、羽绒服、大衣、内衣、家居服、女装、男装、童装、牛仔、 配饰、鞋包等产品品类。第8届深圳原创设计时装周以“繁FUN”为主题，15场时尚大秀精彩呈现，用包容的态度迎接时尚领域的变化与挑战，繁育新生的设计力量，寻找创意有趣的灵感来源。第2届Premiere Vision品锐至尚深圳展，精选隆丰皮草、梅花、协孚、罗曼罗兰、松井、西猛、鑫兰、新生、福恩、嘉欣丝绸、dutel création、Malhia Kent、La Fille等来自法国、意大利、土耳其、西班牙等国家及地区的50余家知名品牌，涵盖纱线、面料、辅料、皮革、成衣五大板块。”

本届展会现场还将有Premiere Vision SS22流行趋势发布、Premiere Vision SS22流行趋势品鉴、FS中国服装供应链峰会、Fashion Source流行趋势发布、FS商贸配对等精彩的现场活动。此外，Fashion Source与新澳共同举办2021新澳羊毛针织新锐设计师大赛《尚无境·织未来》，决赛现场将于10月13-15日，在第24届Fashion Source深圳国际服装供应链博览会上精彩呈现。

4月28-30日，深圳会展中心（福田），Fashion Source第23届深圳国际服装供应链博览会、第8届深圳原创设计时装周、第2届Premiere Vision品锐至尚深圳展即将启幕，我们期待相聚盛会。

Fashion Source 深圳原创设计时装周 PV深圳展新闻发布会在深举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com