弘扬传统文化 点燃爱国热情

北京2021年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月11日，“东方传承 童庆百年”第二届全国少儿经典诵写公益活动全国总决选在北京落下帷幕。活动面向全国3-12岁少年儿童，通过诵读、写作的方式唤醒少年儿童的文化基因，将爱国主义教育与传统文化传承融为一体，引导少年儿童回顾红色经典，传扬民族精神，书写中国故事，在培养爱国情怀的同时提升少年儿童的语文素养和语言文字应用能力，创新以文育人的教育模式，为孩子们的全面成长创造价值。

传承经典文化，打造实践型“人文课堂”

2019年，首届全国少儿经典诵读公益活动在全国的60多座城市成功举办，全国超过200万少年儿童参与其中，走进经典故事，用别具一格的表现形式诠释孩子们眼中的传统文化，影响力辐射全国超1亿人次。2020年，第二届活动在家长和孩子的期待中如约而至，除了延续第一届活动“引导和鼓励全国少年儿童亲近传统文化”的主旨，本届活动在内容和形式上进行了创新，加入“写作”的表达形式，并通过“小作家访学班”将孩子们喜爱的儿童文学作家带到全国各地的新东方校区。作家与孩子们亲切交流，分享他们的创作故事和学习心得，讲解阅读经典文本的实用方法，受到家长和孩子的广泛好评。



选手诠释革命英雄刘胡兰的故事

近年来，国家多次强调发挥中华优秀传统文化的育人价值，作为中国规模最大、最具影响力的综合性教育集团，新东方一直注重将文化熏陶和素养培育融入教育实践，关注学生的人格培养和全面发展。在加强自主研发和投入的同时，新东方与光明网、故宫出版社、中华诗词研究院、《中国校园文学》杂志、中国儿童少年基金会等合作伙伴一起，推出了线上线下多种形式的人文素养类课程和实践活动。“新东方希望与更多的伙伴携手，为全国的少年儿童打造一个实践型的‘人文课堂’，学生们在互动参与的过程中自然生发出对传统文化的理解和思考。”新东方小学全科教育总经理龙坚表示，“将文化内化为品格，用从容的态度和优雅的人格去面对未来挑战，收获幸福人生，是新东方对每一个学生的殷切祝福。”



新东方小学全科教育总经理龙坚为获奖选手颁奖

“全国少儿诵写活动是促进青少年热爱中华经典文化，提升语文素养和语言文字应用能力的一次教育实践。”光明网相关领导表示，光明网将利用自身优势进一步推动活动深入发展，不断开拓经典诵读的新媒体传播渠道，积极引导社会大众特别是少年儿童亲近经典，热爱祖国。

“文学既是文化的重要载体，也是语文学科的核心内容。我们高兴地看到文学经典在这个舞台上焕发出鲜活的生命力。孩子们真诚生动的演绎，本身就是对文化的传承和发展。”《中国校园文学》主编徐峙表示，《中国校园文学》将与新东方继续深入合作，共同推动人文素养教育在全国少年儿童中的普及和发展。

献礼建党百年，红色研学助力爱国主义教育

2021年正值中国共产党百年诞辰，这风雨兼程、成就辉煌的100年对每一个中国人都意义非凡，凝聚其中的革命精神和民族情结更是弥足珍贵的教育素材。本次活动以“东方传承 童庆百年”为主题，在宣扬传统文化的同时传递爱国主义情怀，引导少年儿童走进红色经典，认识红色文化，为党的100岁生日献礼。

为了进一步点燃少年儿童的爱国热情，今年全国总决选特别设计了以“红色经典”为核心的研学活动。来自全国的优胜选手们走进香山革命故居，参观了中共中央办公厅遗址和毛主席故居双清别墅，见证历史的红色建筑和历历在目的生动讲述，让孩子们更深入地感受和理解着“新中国”的含义。

党和政府大力提倡引导广大群众特别是青少年厚植爱党爱国情感，让红色基因、革命薪火代代传承。活动中，“时代楷模”、“嫦娥五号”、“我为家乡代言”等鲜活的写作主题为孩子们提供了触摸时代脉搏，感受山河壮阔的窗口，将爱国主义教育落实到具体而微的人和事之中，见微知著，让爱国情怀深刻地烙印在孩子们的心灵上。

“此次活动不仅是见证新时代少年儿童中国智慧的舞台，也是我们所有人为祖国蒸蒸日上、不断发展献上的一份精彩。”龙坚指出，新东方将继续与众多合作伙伴一起，为全国的小学生提供课堂之外的学习和交流机会，帮助他们开拓视野、独立发展、全面成长，坚定地走在书写自己人生精彩篇章的路上。

“东方传承 童庆百年”第二届全国少儿经典诵写公益活动圆满落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com