携程:香港公开发售获超5倍认购 融资额近47亿港元

截至4月12日晚间8时30分，携程集团在香港公开发售已获得超过5.31倍的认购倍数。根据富途控股（NASDAQ：FUTU）旗下富途牛牛的数据显示，融资认购额达46.51亿港元。 携程集团回港二次上市全球募股进入最后冲刺阶段。 截至4月12日晚间8时30分，携程集团在香港公开发售已获得超过5.31倍的认购倍数。根据富途控股（NASDAQ：FUTU）旗下富途牛牛的数据显示，融资认购额达46.51亿港元。 根据香港公开发售中超额认购的水平，携程在香港公开发售下可发行的股份总数可调整为最多885.8万股，约占全球发售初步可供认购股份的28%。 数据显示，携程港股融资额居前三的券商分别为富途证券（20.17亿港元）、辉立证券（9.4亿港元）和华盛证券（5亿港元）。 根据携程此前发布的公告，香港公开发售认购的电子申请截止时间为4月13日上午11时30分。 此前的4月7日晚间，携程集团（NASDAQ：TCOM）宣布，将在香港联交所主板上市。根据携程集团向美国证监会递交的文件显示，携程计划全球发行3163.56万股普通股，其中在香港公开发售221.45万股，占全球发售股份总数的7%，股票代码为“996…