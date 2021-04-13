南京建邺做强“旅游+”文章

近年来，江苏省南京市建邺区以满足群众多样生活需求为导向，实现了全区文化、体育、旅游事业快速发展，精心做好文旅、商旅、体旅、产业旅游等“旅游+”文章。 截至目前，建邺区实现人均公共体育场馆面积3.5平方米，有79家图书馆和阅读空间，有千场文旅活动点亮市民“夜生活”……站在“十四五”的新起点上，建邺文体旅将向更高水平出发。 文体旅合力惠民 游客“到此莫愁” “印象中建邺区的代名词是金融中心、中央商务区，很惊喜今天也能来感受一下它的‘青春’与‘活力’。”2020年夏，家住南京的高小姐带着酷爱音乐的外地年轻朋友在家门口“赴约”河西·建邺音乐之夏，与“擎天柱”和“大黄蜂”亲密互动，伴随“电音”“国风”“爵士”“流行”各类音乐感受这座城市的激情与活力。 河西·建邺音乐之夏是建邺区对发展夜间文化演出、点亮“夜经济”的探索和实践。以越“邺”越美丽为代表的夜经济品牌也点亮了建邺区“白+黑”的旅游模式：青奥中轴线的夜娱、购物中心的夜购、滨江风光带的夜健等，为市民和游客创造出更加多元化、差异化的旅游体验。 作为南京首家国家级体育产业示范基地，建邺区打造了南京青年文化公园、南京奥林匹克博物馆、河西滨江绿道和江…