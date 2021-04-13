携程：澳门成“史上最热五一黄金周”黑马目的地

/ Posted on 13 April, 2021 13:14 即将到来的五一假期有望成为“史上最热黄金周”，这种趋势已经开始慢慢传递。而澳门作为当前唯一安全的出境游目的地其热度在持续攀升，并有望在即将到来黄金周中成为目的地黑马。 来自携程方面数据显示，五一期间国内进出港航班搜索量同比2020年已提升超过五倍，其中，三亚、西安、重庆、成都作为热门目的地可谓热度空前，进港航班搜索量分别提升1000%、779%、665%、550%。 另一方面，通过携程数据观察发现，澳门作为当前唯一安全的出境游目的地其热度在持续攀升，并有望在即将到来黄金周中成为目的地黑马。携程数据显示，截至4月8日，通过携程平台预订五一期间澳门旅游产品的订单总量比较2019年已经实现两成的正增长，环比4月同期提升达2倍之多。 五一赴澳航班价格大涨 机票搜索量环比增长140% 在交通方式上，目前消费者往返澳门的主要方式以陆路口岸通关为主，但在疫情持续平稳的状态下，内地往返澳门航班接连复航，全国多个主要城市均已开通直达航班。 数据显示，五一期间澳门进出港航班搜索量大幅超越4月同期140%，越来越多的消费者开始选择以飞机的方式…