温德姆酒店集团2021年在亚太区保持强劲增长势头，加速实现扩张

新加坡和上海2021年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 温德姆酒店集团是全球大型酒店品牌特许经营商,在全球近95个国家和地区拥有超过8,900家酒店。2021年,温德姆将继续其2020年在亚太区的强劲增长势头,克服重重不稳定因素,确保核心酒店的成功开幕,加速实现扩张。与此同时,温德姆未来数年的新店开业计划也正在如火如荼地开展。



计划于今年开业的潍坊恒信拉昆塔温德姆酒店效果图

2020年对旅游业和酒店业来说都是充满挑战的一年,在这一背景下,温德姆酒店集团在亚太区仍有125家新酒店和140个酒店项目成功开业及签订,并凭借20个区域市场和地区的1,500多家酒店使集团跻身于行业重要地位。

2021年,集团在亚太区的开业酒店数量将有望比去年增长40%,计划约有180家酒店将会开业。按照当前的发展规划,截至2024年温德姆酒店集团在亚太区拥有的管理及特许经营酒店总数将达到2,000家。

“与酒店业主建立稳健的合作关系是我们持续增长和实现双赢的关键。2020年,我们保持了令人惊叹的发展势头;2021年,我们在行业的逐步复苏中先后签署多个酒店项目,众多新店将会强势开幕。这些都为集团的持续增长提供了有力支持,也证明着我们的合作伙伴对温德姆这一全球品牌充满信心。在我们不断扩展品牌影响力,加强全球销售渠道,扩大温德姆奖赏计划会员基数的同时,我们也为价值链中的所有成员带来巨大收益。”温德姆酒店集团亚太区总裁黄俊安先生表示。

未来几个月,一旦跨境出行限制解除,旅游业将迎来报复性反弹,而温德姆为现有酒店业主、合作伙伴与所有酒店提供的广泛支持措施, 将为各方都带来巨大竞争优势。

2020年的重要里程碑及2021年的加速扩张展望

亚太区

2020年,温德姆将其旗下五个旗舰品牌引入亚太区新市场,其中包括位于柬埔寨的豪生®酒店、中国台湾的华美达安可®酒店、日本的首家温德姆至尊®酒店及温德姆花园®酒店。此外,亚太区首家道玺®酒店和拉昆塔®温德姆酒店亦分别落地越南与新西兰。

大中华地区

温德姆作为大中华地区领先的国际酒店集团之一,其核心品牌与理念一直受到众多业主及市场的青睐与爱戴。2020年温德姆于该地区签署了100多个酒店项目, 当中包括首次引入广东佛山的道玺®(Dolce)酒店品牌,及引进至中国台湾花莲市的华美达安可酒店品牌。

酒店开业计划方面,温德姆酒店集团计划在2021年于大中华区新开超过100家酒店。截至2021年第一季度,温德姆在大中华区共新开22家酒店,其中包括位于河南省信阳市中央商务区核心位置拥有346间客房的信阳温德姆酒店 — 信阳市第一家温德姆品牌酒店、本年度首家成功换牌酒店;以及本年度即将开幕的七家麦客达温德姆酒店中的第一家 — 天津麦客达温德姆酒店。

除此之外,大中华区开业计划中的其他核心酒店还包括:北京首都机场3号航站楼附近的北京首都机场温德姆酒店,位于山东省潍坊市的中国首家拉昆塔温德姆酒店,位于广西壮族自治区北海银滩的蔚景温德姆酒店,位于中国台湾的新北林口爵怡温德姆酒店。

东南亚地区

泰国是温德姆的另一个重要战略市场。2020年,温德姆在泰国新开两家酒店 — 普吉岛奈汉海滩温德姆至尊酒店(Wyndham Grand Nai Harn Beach Resort Phuket)和经过重新挂牌的曼谷昭披耶公园华美达酒店(Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park)。

除此之外,集团计划于2021年在曼谷、芭堤雅和普吉岛开设超过8家新酒店,其中核心酒店包括曼谷王后会议中心温德姆酒店(Wyndham Bangkok Queen Convention Centre),曼谷素坤逸48号华美达广场酒店(Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Sukhumvit 48),素坤逸87号华美达广场酒店(Ramada Plaza by Wyndham Sukhumvit 87),曼谷素坤逸42号温德姆花园酒店(Wyndham Garden Bangkok Sukhumvit 42),上述酒店都坐落于曼谷中心商务区。此外,还有芭提雅温德姆酒店公寓(Wyndham Atlas Wongamat Pattaya)、普吉岛温德姆LaVita度假村(Wyndham LaVita Resort Phuket)和普吉岛卡马拉铂金海岸温德姆花园酒店(Wyndham Garden Platinum Kamala Phuket)。未来三年,温德姆计划在芭堤雅和普吉岛等著名景点再开设20家酒店。

2020年,三家具有地标性意义的越南新开酒店使温德姆在当地市场占有率迅速提升:河内金湖道玺酒店(Dolce by Wyndham Golden Lake Hanoi)是该品牌2020年在亚洲开设的第一家酒店;河内温德姆天空湖度假村及别墅(Wyndham Sky Lake Resort & Villas in Hanoi)则扩充了当地高端酒店的版图,位于戴丽湖北侧的戴丽火烈鸟温德姆花园酒店(Wyndham Grand Flamingo Dai Lai Resort)则是一家曾因设计而获奖的酒店。

今年,集团将有4家酒店落户越南,其中包括近期已经开业的吉婆岛火烈鸟温德姆至尊酒店(Wyndham Grand Flamingo Cat Ba),岘港最高地标建筑的岘港太阳温德姆酒店(Wyndham Soleil Danang),此外亦有位于广平和富国岛的温德姆酒店。预计到2024年,温德姆在越南开设的酒店数量将是现在的三倍,即从现在的7家增长至20家以上。

温德姆在韩国也保持了稳固地位,并在龟尾,丽水和春川各开设了一家新酒店。包括位于知名沿海城市的丽水突山华美达广场酒店(Ramada Plaza by Wyndham Dolsan Yeosu),以及龟尾的首家国际连锁品牌酒店,处于工业中心园区內的龟尾华美达酒店(Ramada by Wyndham Gumi)。未来几年,还将有多家温德姆酒店和温德姆至尊酒店等集团高端旗舰品牌落户韩国。

澳大拉西亚地区

作为集团在澳大拉西亚(Australasia,澳大利亚、新西兰及附近南太平洋诸岛的总称)多品牌战略的一部分,温德姆最近在澳大利亚著名的皇后镇公园开设拉昆塔温德姆酒店,这也是拉昆塔®品牌在亚太区的首次亮相。在新西兰,本年度计划新开三家酒店,华美达®酒店和温德姆花园®酒店将分别落户于惠灵顿、奥克兰和克莱斯特彻奇。未来,新西兰还将迎来两家爵怡温德姆酒店,这也将是该品牌首次进驻新西兰。

在未来的发展计划中,将有超过15家酒店落地澳大利亚,包括位于南澳的温德姆酒店和温德姆花园酒店,位于西澳、昆士兰、维多利亚和南澳的爵怡温德姆酒店,以及万众期待的阿德莱德温德姆至尊酒店。

过去一年,新冠疫情蔓延全球,温德姆通过一系列商业举措和以“信赖我们Count on Us”的多方位安全举措,努力为酒店、业主、合作伙伴及旅客们提供强有力的支持,从而在全球商业逐步恢复之际,帮助旗下酒店恢复往日繁荣。

关于温德姆酒店集团

温德姆酒店集团(Wyndham Hotels & Resorts, Inc.,纽约证券交易所股票代码:WH)全球近95个国家和地区,拥有超过8900家酒店,是全球性的酒店品牌特许经营商。温德姆酒店集团拥有约79.6万间客房,每天吸引着来自全球各地的游客,在经济型和中端住宿行业表现优异。集团旗下有 20 个酒店品牌,包括速8酒店®(Super 8® by Wyndham)、戴斯酒店®(Days Inn® by Wyndham)、华美达®酒店(Ramada® by Wyndham)、麦客达®温德姆酒店(Microtel Inn & Suites by Wyndham®)、拉昆塔®温德姆酒店 (La Quinta® by Wyndham)、蔚景®温德姆酒店(Wingate by Wyndham®)、 AmericInn® by Wyndham、 Hawthorn® Suites by Wyndham、The Trademark Collection by Wyndham和温德姆®(Wyndham®)。温德姆酒店集团还是一家值得信赖的酒店管理服务提供商。屡获殊荣的温德姆奖赏计划是集团的客户忠诚度计划,为全球约8,600 万名注册会员在集团旗下数万家酒店、俱乐部度假村及度假租赁酒店提供兑换积分奖赏。有关更多信息,请访问网站: www.wyndhamhotels.com。

本新闻稿包含美国联邦证券法所指的“前瞻性陈述”,包括预期在亚太地区内增加酒店数量,以及有关未来可能出现的业绩或表现的类似陈述。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述并不保证未来的结果或业绩,仅在本新闻稿发布之日起,集团业务仍存在许多风险和不确定性,包括温德姆酒店集团在最新年度报告(10-K表格)以及向美国证券交易委员会提交的后续报告中所叙述的风险。其中任何报告都可能导致实际结果或业绩与此类前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果或业绩存在重大差异。除法律要求外,温德姆酒店集团将不承担因新信息,后续事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务。

