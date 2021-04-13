墨西哥城2021年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Cobre del Mayo, S.A. de C.V.今天宣布，针对2021年到期的应付优先级实物支付债券（Senior Secured PIK Toggle Notes）启动股权交换。请点击以下链接查看新闻稿，该新闻稿概述了股权交换的条款和条件，并就有资格参与此股权交换的债券持有人如何获得相关的文件作出说明。此股权交换要约中提供的证券将不会根据《美国证券法》进行登记，并根据该法登记要求的适用豁免条款提供。

https://www.prnewswire.com/news-releases/cobre-del-mayo-sa-de-cv-announces-exchange-offer-and-consent-solicitation-301266326.html

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Cobre宣布启动2021年到期债券股权交换 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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