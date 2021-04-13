北京2021年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 微美全息软件有限公司(纳斯达克: WIMI)（以下简称为“微美全息”或“公司”），一家领先的全息AR应用技术提供商，宣布和丰田集团旗下电子公司达成合作。

基于2020年的销量，丰田是全球最大的汽车制造商，世界上第一家每年生产超过1000万辆汽车的汽车制造商。丰田汽车的最大单一市场为美国市场，2019年贡献销量约276万台。丰田集团由全球36万名员工组成，2020年度《财富》世界五百强位列第十名。

微美全息主要聚集在车载AR全息HUD、3D全息脉冲LiDAR、头戴光场全息设备、全息半导体、全息云软件、全息汽车导航等专业领域，覆盖从全息车载AR技术、3D全息脉冲LiDAR技术、全息视觉半导体技术、全息软件开发、全息AR广告技术、全息AR娱乐技术、全息ARSDK支付、互动全息通讯等全息AR技术的多个环节，是一家全息云综合技术方案提供商。

随着电子汽车行业的快速发展，汽车车载3D全息脉冲LiDAR、AR全息HUD、全息AR导航、全息AR车窗、全息AR后视镜、全息AR车载通讯等需求迅速爆发。由于汽车的全息应用需求爆发，公司将会研发全息车载设备、全息车载芯片和全息车载软件等解决方案，以满足汽车全息应用的需求。公司致力于车载全息软硬件一体化解决方案，将会开发更多适用于汽车行业的全息AR专利和产品以建立更多客户关系。

关于微美全息

微美全息成立于2015年，纳斯达克股票代码：WIMI。微美全息专注于全息云服务，主要聚集在车载AR全息HUD、3D全息脉冲LiDAR、头戴光场全息设备、全息半导体、全息云软件、全息汽车导航等专业领域,覆盖从全息车载AR技术、3D全息脉冲LiDAR技术、全息视觉半导体技术、全息软件开发、全息AR广告技术、全息AR娱乐技术、全息ARSDK支付、互动全息通讯等全息AR技术的多个环节，是一家全息云综合技术方案提供商。如欲了解更多信息，请登陆http://ir.wimiar.com。

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微美全息与丰田集团旗下电子公司达成合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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