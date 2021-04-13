助力“铁路+旅游”！河南今年将实施“千趟专列进出中原”计划 2021年04月13日21:48 大河网讯（记者 祝传鹏）4月13日，由中国铁路郑州局集团有限公司、河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府联合主办的“老家河南•豫见美好——中国铁路旅游主题推介会”在洛阳召开。 会上中国旅行社协会铁道旅游分会代表国铁集团18个铁路局集团公司所属旅游企业与河南省文旅厅签订战略合作协议。根据协议，河南省文旅厅及各地市政府对国铁集团所属各铁路局集团公司组织开行至河南省境内的旅游专列给予奖励政策和景区门票优惠政策，助力铁路地接综合服务，将旅游专列纳入河南省旅游宣传计划。 近年来，铁路部门加快客运供给侧结构性改革，有效增加铁路客运供给，服务质量和水平不断提高。同时，积极发挥铁路网络优势、规模优势和窗口优势，广泛开展路地旅游战略合作，联合设计旅游产品和开展旅游推介，取得了良好效果。 当前，随着全国上下持续深入贯彻党中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，群众出行需求逐步增加，旅游经济持续活跃，如何把握市场机遇、加速产业回暖、推进路地交流，是召开此次推介会的出发点和立足点。 2021年，国铁集团提出…