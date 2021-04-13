携程：香港二次上市发售价锁定在每股268港元

4月13日，携程集团有限公司（TCOM）公布了回港二次上市的最终价格。国际发售与香港公开发售的最终发售价锁定在每股268.00港元，共计发行31635600股普通股。 【品橙旅游】4月13日，携程集团有限公司（TCOM）公布了回港二次上市的最终价格。国际发售与香港公开发售的最终发售价锁定在每股268.00港元，共计发行31635600股普通股。若不计其他因素，携程回港二次上市的募资净额至少为83亿港元。根据每股在纳斯达克上市的美国存托股票的普通股比例，发售价相当于每股美国存托股份34.57美元（在美股前日收盘价基础上折让1.8%,折让力度处于回港二次上市公司历史低位）。 定价方案的公布进一步显示出资本市场对携程的信心，也体现了携程的价值。经港交所批准，携程的普通股发售预计将于4月19日开始在港交所主板交易，股份代号为9961。根据惯例成交条件，预计全球发售将于同一天结束。 值得注意的是，4月13日也是携程回港二次上市进程中，散户申购的最后一天，据香港经济日报报道，有消息指出，携程公开发售获得16倍以上的超额认购。这也意味着，若港媒披露的消息属实，则携程的孖展认购倍数高于券商机构的预期。…