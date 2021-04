品玩4月14日讯,携程数据显示,截至今日,通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较2019年同期,分别实现了23%、43%、114%、126%的正向增长。从携程当前五一机票、酒店、门票、租车订单量对比2019年的显著增长来看,今年五一旅游人次有望突破2019年五一水平,达到2亿人次新高。 携程 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a