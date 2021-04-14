黄山旅游：与泸宜遵合作 探索“旅游+白酒”模式

2021年4月14日，黄山旅游发展股份有限公司发布了关于签署战略合作框架协议的公告，为积极探索“旅游+白酒”跨界合作新模式，基于良好信任和长远发展战略上的考虑，近日公司与泸州市泸宜遵原酒购酒业有限公司在泸州市签署了《战略合作框架协议》，双方拟在品牌导入、文化定制和深度合作等方面开展合作。 2021年4月14日，黄山旅游发展股份有限公司发布了关于签署战略合作框架协议的 公告 ，为积极探索“旅游+白酒”跨界合作新模式，基于良好信任和长远发展战略上的考虑，近日公司与泸州市泸宜遵原酒购酒业有限公司（以下简称“泸宜遵公司”）在泸州市签署了《战略合作框架协议》，双方拟在品牌导入、文化定制和深度合作等方面开展合作。 黄山旅游表示泸宜遵公司专注打造产区原酒品牌，其“泸宜遵”系列产品为中国酒业协会固态白酒原酒委员会和中国食品工业协会品牌战略委员会联合推荐品牌。本次战略合作框架协议的签署，有利于公司做大做强商贸业务，进一步拓展旅游产业链，丰富旅游产品，有利于公司的长远发展，符合公司发展战略。本协议为合作框架性协议，该协议的签署不会对公司2021年度经营业绩构成重大影响。