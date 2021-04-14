北京2021年4月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为进一步释放5G潜力，爱立信、沃达丰、OPPO和高通公司正在法兰克福等德国主要城市联合部署5G 独立组网（SA）。此番合作除了能使正在寻求工业4.0机遇的行业、政府和企业受益之外，也让个人移动用户能够享受到5G SA网络低时延、高速率和大数据容量所带来的全新移动体验。



沃达丰开始在法兰克福部署5G SA商用网络

5G SA网络能够独立于4G（LTE）运行。与目前的5G NSA（非独立组网）网络相比，它可以实现低时延，让更多的人和连接对象同时使用移动数据。

沃达丰的网络也可以支持网络切片，这种技术能够灵活地将网络分成多个部分以用于不同的用例。除了带来创新机会之外，由于设备不再需要同时连接5G和LTE网络，使用5G SA网络的手机用户可降低近20%的能耗。

沃达丰德国首席执行官Hannes Ametsreiter表示：“我们正在为实现实时连接扫清障碍。这是德国首次部署能够独立运行的5G网络，我们是第一个真正让5G摆脱LTE的网络运营商，这会给我们的客户带来充分的实时连接体验。”

在4月12日的发布会上，技术人员将3.5GHz范围内的移动无线基站全部切换到5G，并将它们连接到独立的5G核心网。爱立信提供了来自Ericsson 无线系统的产品、解决方案以及用于5G核心网云原生微服务的Ericsson Cloud Core，以帮助沃达丰在德国建设5G SA网络。

在爱立信的支持下，沃达丰成为欧洲第一个部署这一规模5G SA网络的网络运营商。

爱立信欧洲和拉丁美洲总裁Arun Bansal表示：“5G SA网络为行业和消费者带来了巨大的效益。凭借更快的网络响应时间，用户可以充分利用实时移动通信的优势。”

他补充道：“在与沃达丰携手在德国推出5G网络后，5G SA网络是我们合作历程中的又一成果。我们将通过我们的领先技术和创新能力来提供真正的5G，让客户充分感受到5G的优点。”

爱立信和沃达丰还将法兰克福的一个数据中心改造成使用5G网络，使其能通过云数据处理灵活满足该地区不断增长的需求。

OPPO副总裁手机产品事业部总裁段要辉表示：“OPPO很荣幸能成为唯一 一家参与欧洲首个5G SA网络商用的终端厂商。我们一直致力于为客户带来最前沿的技术，作为5G技术的先行者，OPPO将继续与行业领导者保持合作，为全球消费者创造更多独特的产品体验。”

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沃达丰联合爱立信部署欧洲最大的5G SA商用网络 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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