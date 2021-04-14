携程：预计今年五一出游或将达到2亿人次_TechWeb

4月14日消息，截至今日，通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较2019年同期，分别实现了23%、43%、114%、126%的正向增长。携程预计，今年五一旅游人次有望突破2019年五一水平达到2亿人次新高。 从携程机票的预订情况来看，目前五一多地部分航班经济舱已售罄。机票订单量已经赶超2019年同期水平，增长23%。五一机票经济舱平均票价为1021元，超过2019年同期均价。上海、北京、三亚、广州、成都、重庆、西安、厦门、杭州、深圳位列前十大出行目的地。 从跟团游来看，截至4月14日，通过携程平台预订五一跨省跟团游的人数环比4月同期（覆盖清明节）增长近6倍。今年五一租车自驾跨省游也非常火爆，当前预订五一出行的租车订单比较2019年同期已达到126%的增长，其中近九成是跨省需求。 携程数据显示，截至4月14日，通过携程预订景区门票的人数对比2019年增长114%。景区门票预订周期较短，预计在接下来的一两周内，门票预订将迎来增长爆发期。 出游主题方面，主题乐园、动植物园、博物馆、展览馆、建筑人文是五一假期最热门的几大景区类型。目前最热门的前十大景区是：上海迪士尼度假区、秦…