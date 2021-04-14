携程：预计今年五一出游或将达到2亿人次

距离五一黄金周还有近三周的时间，携程平台的各个业务大数据已经彰显五一旅游的爆发趋势。截至4月14日，通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较2019年同期，分别实现了23%、43%、114%、126%的正向增长。旅游市场真正迎来了爆发契机。 【品橙旅游】刚过不久的清明节迎来了率先恢复的旅游热潮，从当前旅游市场的热闹景象来看， “史上最热五一黄金周”或已在路上。 距离五一黄金周还有近三周的时间，携程平台的各个业务大数据已经彰显五一旅游的爆发趋势。截至4月14日，通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较2019年同期，分别实现了23%、43%、114%、126%的正向增长。旅游市场真正迎来了爆发契机。 五一出游有望达到2亿人次 经过清明的试水，五一有望重现昔日黄金周的盛况。近日在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，中国疾控中心专家吴尊友表示，随着瑞丽疫情的控制，我国又回到了无本地传播病例的形势，建议五一长假大家都应该出去走一走，看一看。中国旅游研究院院长戴斌表示，第二季度是传统的出游旺季，而且内含了清明、五一、端午三个公众假期，很可能会成为旅游抗疫的战略转…