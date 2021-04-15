旅游 篇二：露营跑步随心飞～云南罗平油菜花之旅_国内旅游_什么值得买

旅游 篇二：露营跑步随心飞～云南罗平油菜花之旅 2021-04-15 18:46:50 0点赞 2收藏 0评论 因为春节疫情防控原因，我1月中飞三亚后到3月初都没飞。进入3月后我又重启了每周飞的节奏，春暖花开特别适合游玩。看着全国的花期 地图 ，要飞哪里也是挑花了眼，热门好地方的机票太难抢了，而且现在景区的介绍和宣传，鱼龙混杂，比如没到花期的发全盛时照片，没有那么好看的p得很好看，需要细心甄别，这里分享一个在头条看到的文章，总结了全国十几种花的花期，每种花从南到北各个时段介绍了十几个观赏地，毫不夸张的说，这个 文章 可以终身受用。 2020年飞行地图镇楼 2020年跑量镇楼 文章收藏好了么？下文还是要接着看的 。时间和钱还很大的问题，即使在航司随心飞的情况，热门地点和时间还是很难抢到票的，反正先收藏一波，有空再每年去几个吧。 最终我3月飞了3个地方，都是挺有意思的而且对随心飞抢票都是比较友好的。大概是去年被东航惯坏，习惯提前5天的购票期限截止前 买票 ，而南航就有点一言难尽了，还经历了航班取消等情况，这些下文再吐槽吧。 大理苍山兰峰两天没见着一个人，