携程：预计今年五一出游或将达到2亿人次

39 距离五一黄金周还有近三周的时间，携程平台的各个业务大数据已经彰显五一旅游的爆发趋势。截至4月14日，通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较2019年同期，分别实现了23%、43%、114%、126%的正向增长。旅游市场真正迎来了爆发契机。 携程研究院行业分析师方泽茜 表示，伴随着国内疫情的有效管控、政府部门持续放开出行限制、鼓励和推动旅游业发展的态度，即将来临的五一小长假有望迎来“爆发式出游”，久违的“人从众”盛况将再度回归! 23%、43%、114%、126%，从携程当前五一机票、酒店、门票、租车订单量对比2019年的显著增长来看，今年五一旅游人次有望突破2019年五一水平达到2亿人次新高。 五一5天加长版模式，引爆了积蓄已久的远途长线旅游需求。跨省游在五一假期将迎来大爆发。从当前的旅游报名情况来看，五一旅游以跨省长线游为主，约七成人群选择跨省游。不同于去年，亲子游热度攀升，当前从携程下单的客群中，已经超过三成为亲子家庭，同比去年增长10%。 机票价格上涨，多航班经济舱一票难求 从携程机票的预订情况来看，目前五一多地部分航班经济舱已售罄。机票订单量已经赶超2…