原标题：“工业+旅游” 增强绿色发展新动能 鲜花绽放、草色青青、花香习习、树木葱茏，扑面而来的春色令人心旷神怡。“没想到厂区这么大，又漂亮又整洁，还有羊驼、孔雀，太不可思议啦！”第一次走进萍安钢铁参观的人们惊叹不已…… 如今，前来方大萍安钢铁厂区参观、交流、游览的人员络绎不绝，他们走进厂区，参观钢铁生产流程和一个个具有钢铁企业特色的主题景点，以全新的视野感受这个老牌钢铁企业的深刻变化。 把环保工作放在首位 萍安钢铁创建于1954年，建国后江西第一炉铁水就在这里诞生。这个有着60多年历史记忆的老牌钢铁企业，参与并见证了祖国钢铁工业的奋斗与崛起，参与并见证了国家的发展与强大，自身也不断“强身健体”，成为萍乡工业的支柱企业，为当地经济的发展贡献力量。 绿水青山就是金山银山。近年来，企业坚定践行这一理念，把环保工作放在企业发展的首位，按下环保提标升级改造“快进键”，全力以赴打造一个环保过硬的钢铁企业，增强绿色发展新动能，构建人与自然和谐共生的绿色现代化工厂。 90平方米烧结机烟气超低排放改造工程投用后，萍安钢铁烧结机烟气排放值达到国家生态环境部要求的超低排放标准，实现烧结机烟气脱硫脱硝功能，有…