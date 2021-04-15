中国联通：公司在智慧城市、旅游、工业互联网、网络安全、人口大数据等领域的产品能力和市场份额显著提升_凤凰网财经_凤凰网

u003cp>同花顺金融研究中心4月15日讯，有投资者向中国联通提问， 联通，寡头制企业怎么混得这么差，阿里、京东，、腾讯、百度、苏宁这么多巨头都持股，能不能再跟他们进一步加强合作呢？u003c/p>u003cp>公司回答表示，非常感谢您的问题。中国联通不断探索完善公司混改新治理，紧扣自身资源禀赋，加快推进全面数字化转型，将战投合作伙伴的优势资源注入公司发展之中，持续巩固混改转型发展的根基。公司生态合作稳步推进，云粒、云景、云镝、云盾、智慧足迹等合资公司持续推进产品研发迭代，助推市场拓展，公司在智慧城市、旅游、工业互联网、网络安全、人口大数据等领域的产品能力和市场份额显著提升。积极布局新赛道，与百度、阿里、京东成立数个战略合作中心及联合实验室，探索人工智能、边缘计算、网络切片等5G 业务应用场景，借力混改股东资源打造差异化竞争优势。未来，公司将继续深入落实聚焦创新合作战略，加快全面数字化转型，不断推进与合作伙伴的合作共赢，着力塑造高品质服务、高质量发展、高效能治理、高科技引擎、高活力运营“五高”发展新优势，夯实公司基本面，努力为股东创造更大价值。祝您生活愉快，谢谢！u003c/…