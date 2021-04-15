林芝桃花节为何“旺”到了广东？

中国西藏网讯 西藏自治区林芝市今年的桃花节人气有多“旺”？ 据林芝市旅游发展局提供的数据显示，2021年西藏林芝第十九届桃花旅游文化节（简称桃花节）期间共接待游客52.7万人次，与2019年同期相比增长37.56%，创下历届桃花节游客数量最多的历史记录。值得一提的是，今年桃花节期间，来林芝旅游的广东游客量超过四川，广东成为西藏林芝第一大客源地。 大批游客不远千里一睹林芝春色并不是偶然。从开进广州CBD的广东援藏主题地铁，到广东卫视中展现的雅江两岸十万亩野生桃花林芝美景，在广东省第九批援藏工作队的宣传推介下，潜移默化中，林芝逐渐成为不少广东游客心中向往的旅游目的地。 图片由林芝市旅游发展局提供 而引起游客的向往只是第一步，更好地把游客“引进来”，便捷的交通是基础。在广东省第九批援藏工作队的协调下，林芝-珠海，林芝-深圳航线相继开通、恢复。桃花节期间，“南航”为广州、深圳飞林芝各加了三班航班，2020年新开通的珠海—重庆—林芝航线增至每周四班。 游客和客商来到林芝的感受如何？广东省政府副秘书长、省第九批援藏工作队领队，林芝市委副书记、常务副市长刘光明用“三个想不到”做了概括：想不到林芝的春…