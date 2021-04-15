台北2021年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 世界知名的设计奖项 — 红点设计大奖2021年获奖名单揭晓，多项技嘉产品于万件参赛作品中脱颖而出，勇夺设计大奖，产品设计实力有目共睹。

技嘉凭藉着优异的产品设计能力和对消费者习惯敏锐的洞察力，在电竞类和创作者类产品中大放异彩。AORUS RTX 3080 XTREME 是所有红点得奖作品中唯一一款显卡产品，证明了技嘉于电竞产品方面的研发实力；而 AORUS 旗下的 AORUS 17X 等全系列电竞笔电也全数获奖，亦处于业内领先地位；技嘉主机板旗下的 Z590 VISION 系列主机板包含 Z590 VISION D 和 VISION G 则是业界唯一得奖的创作者用主板产品。

技嘉的研发实力多年来获得无数国际大奖的高度肯定。此次得奖的 AORUS RTX 3080 XTREME 显卡，是市场上唯一采用“叠合扇 + 风扇正逆转”的显卡，性能超强又可保持极低的风扇噪音，是电竞玩家们心目中的梦想组件；而 AORUS 17X也缔造了许多业界之最，包含搭载了公认高效的 CPU/GPU 组合 i9-11980HK + RTX 3080，是当今市场中唯一一款使用欧姆龙轴机械键盘的电竞笔电，堪称当今高端电竞笔电的典范。

欲知更多有多获奖产品的相关资讯，请参考以下连结: https://www.gigabyte.com/WebPage/592/GIGABYTE_Design.html

技嘉勇夺2021红点设计奖 参赛产品获奖率百分百 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com