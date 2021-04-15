杭州2021年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，以“数聚不凡 智创未来”为主题的2021年大华股份春季新品发布会圆满收官。本次发布会通过网络直播形式召开，为来自全国各地的行业专家、生态合作伙伴带来数款硬核新品及全新技术成果，掀起了一场集结前沿技术与创新应用的行业风暴。

大华股份副总裁刘明在发布会上表示，创新是公司发展的不竭动力，大华股份基于先进技术、大数据、中央、网络安全和智慧城市五大研究院，积极探索智能化技术的预研和应用，持续推陈出新，不断推出具有竞争力的高精尖产品，用创新引领行业，用创新智造未来。



2021大华股份春季新品发布会

作为一家科技创新型企业，大华股份坚持每年将10%左右的营业收入用于研发，2020年报显示，公司将占营业收入11.33%的资金投入创新研发，持续增强核心技术实力。在全球数字化转型高速发展的机遇期，大华股份深化“视图智能引擎”与“数据智能引擎”升级迭代，驱动云边端算法、算力、数据、任务协同与和谐分布，实现数字资源的最大化利用。

刚刚结束的春季新品发布会正是大华股份对最新科研革新成果的集中展示。本次产品发布会共发布全新产品超过六种，技术升级涉及多维感知、智能交通、大数据等多个领域。

智能摄像机作为智慧物联领域的核心产品，随着“云边端”及多维感知技术的应用升级，智能化产品成为主流。本次发布会上，全新发布两款智能摄像机——大华灵犀pro和大华天镜Pro。大华灵犀pro从原来的双云台升级到四云台，在人流密度大的场景，可以协同四个细节球机做补充抓拍，实现广场等大型开阔场景的全域感知，同时通过360度补光技术，确保全天候的抓拍效果。大华天镜Pro则硬件算法齐升级，单镜头即可实现高画质、高捕获、高识别、高效率智能4K抓拍，可广泛服务于社会治安管理、交通管理、城市管理等场景。

值得注意的是，支持两款智能摄像机升级的多维感知技术在会上也有详细介绍。通过超景深2.0技术升级，能够解决以往的感知技术难以兼顾光圈和景深、大光圈容易引起目标虚化的痛点，实现在大光圈全场景下目标的清晰感知；重瞳2.0技术运用自适应复合快门技术，在夜晚同一场景，多个目标的亮度、速度等存在较大差异的情况下，攻克夜晚混合目标场景监控难题；而PFA+3.0技术则注重运动目标和复杂环境监测，呈现全程清晰无闪烁视频影像。在多项技术加持下，有效解决了各类复杂情形下目标识别抓拍难题。

道闸系列发布大华睿界系列道闸视频一体机和大华人行通道产品。以往的出入口建设中，需要安装的设备多而杂，多种设备需单独运输、安装、调试，存在工时长，集成度和美观度低，光污染严重等问题。大华睿界系列道闸视频一体机采用了内嵌式设计，400万大像素智能摄像机，监管场景覆盖宽度显著提升，提高不同场景集成度的同时，提升识别准确率，同时通过智能柔光补光减少光污染。大华人行通道产品则充分考虑室内外、宽窄通道、人车混行等使用场景，丰富的产品种类满足更多不同需求。

大华浩睿和大华瀚睿是本次重点发布的两款软件产品。目前市场上，企业自己开发一个智慧物联综合管理平台，面临人力成本高、开发周期长、整体投入成本超过千万元，市场回报率低的问题。针对该问题，大华浩睿发布基于ICC架构的智慧物联综合管理平台，支持第三方服务商快速开发应用，大幅降低企业开发投入。同时提出“3+N+1”合作模式，与合作伙伴共创合作共赢。大华瀚睿发布预告，基于运营商，提出新型运营模式-租户运营，高效助力企业数智化转型。

另外，在智能交通领域，发布了可以自动排除车窗玻璃彩膜干扰，提升车窗通透性的车窗除膜技术；夜间无需外置白光爆闪灯补光，精准还原车窗内画面亮度和色彩信息的车窗增强技术。在大数据领域，专业化数据治理体系被重点提出，通过创新型的数据治理技术和数据工具模型，对数据资产进行有效管理，提高数据质量，最终确保应用快速上线。在智慧用电方面，大华智慧空开集成各类传感和控制器，支持50余种智能预警，保障用电安全。日后这些先进技术都将在新产品上广泛应用，为更多场景需求提供行之有效的解决方案。

大华股份国内营销中心产品市场部总经理陈中福表示，过去的一年，在全球疫情蔓延和复杂国际形势的影响下，全国生态合作伙伴凝心聚力确保了公司稳健增长。未来，大华股份将继续以创新为驱动，坚持从客户需求中来，到客户需求中去，全面推动产品场景化和方案场景化发展，持续提升用户价值，携手生态合作伙伴，为加速产业智能化落地贡献全新力量。

数聚不凡 智创未来 2021大华股份春季新品发布会圆满收官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com